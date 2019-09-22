Чикагский риэлтор Джон Малуф (John Maloof) в 2007 году по случаю купил на "гаражной распродаже" за 400 долларов большой архив черно-белых снимков и негативов.

На подобных аукционах ненужных вещей покупки совершаются "вслепую", без предварительной оценки "старого барахла", которое собой представляет большинство лотов. И не питая иллюзий относительно приобретения, когда "дошли руки", какие-то снимки проявив, а какие-то фотографии сосканировав, Джон выложил небольшую часть архива в Интернет и… В первые несколько месяцев после публикации он получил больше 200 предложений об организации выставок фотографий и одну – о съемке документального фильма об их авторе.

Тут-то и выяснилось, что автором фотографий была пожилая дама Вивиан Майер (Vivian Maier), доживавшая свой век в социальном доме для престарелых. Всю свою сознательную жизнь Вивиан работала няней и чаще всего фотографии делала, гуляя со своими воспитанниками по улицам Чикаго. К фотографии она относилась исключительно как к хобби, и показывала свои работы только близким друзьям. И то, не всегда. Но увлечение это было страстным, и каждый год творческий архив талантливой няни пополнялся на 200 пленок, почти как у профессионала.

А снимала она получше, чем многие фотомастера. Критики назовут чикагскую няню "гением уличной фотографии", а ее аматорские работы станут одними из лучших документальных свидетельств городской жизни Америки середины прошлого века.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

За годы своего увлечения у Вивиан Майер скопилось больше 100 000 снимков и негативов. Когда их стало негде складывать, фотограф арендовала камеру хранения, а когда за аренду стало нечем платить, все это "богатство" досталось случайному покупателю. Неизвестно, выделил бы он часть своих доходов в пользу одинокой пожилой леди, потому что она умерла в тот самый год, когда ее слава стала всемирной...

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