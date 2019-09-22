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22 вересня • оновлено в 18:01
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Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
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Гений уличной фотографии

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Чикагский риэлтор Джон Малуф (John Maloof) в 2007 году по случаю купил на "гаражной распродаже" за 400 долларов большой архив черно-белых снимков и негативов.

На подобных аукционах ненужных вещей покупки совершаются "вслепую", без предварительной оценки "старого барахла", которое собой представляет большинство лотов. И не питая иллюзий относительно приобретения, когда "дошли руки", какие-то снимки проявив, а какие-то фотографии сосканировав, Джон выложил небольшую часть архива в Интернет и… В первые несколько месяцев после публикации он получил больше 200 предложений об организации выставок фотографий и одну – о съемке документального фильма об их авторе.

Тут-то и выяснилось, что автором фотографий была пожилая дама Вивиан Майер (Vivian Maier), доживавшая свой век в социальном доме для престарелых. Всю свою сознательную жизнь Вивиан работала няней и чаще всего фотографии делала, гуляя со своими воспитанниками по улицам Чикаго. К фотографии она относилась исключительно как к хобби, и показывала свои работы только близким друзьям. И то, не всегда. Но увлечение это было страстным, и каждый год творческий архив талантливой няни пополнялся на 200 пленок, почти как у профессионала.

А снимала она получше, чем многие фотомастера. Критики назовут чикагскую няню "гением уличной фотографии", а ее аматорские работы станут одними из лучших документальных свидетельств городской жизни Америки середины прошлого века.

Гений уличной фотографии
Гений уличной фотографии
Гений уличной фотографии
Гений уличной фотографии
Гений уличной фотографии

Facebook Александра Соколовского

Гений уличной фотографии

Facebook Александра Соколовского

Гений уличной фотографии

Facebook Александра Соколовского

Гений уличной фотографии

Facebook Александра Соколовского

За годы своего увлечения у Вивиан Майер скопилось больше 100 000 снимков и негативов. Когда их стало негде складывать, фотограф арендовала камеру хранения, а когда за аренду стало нечем платить, все это "богатство" досталось случайному покупателю. Неизвестно, выделил бы он часть своих доходов в пользу одинокой пожилой леди, потому что она умерла в тот самый год, когда ее слава стала всемирной...

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Автор
Олександр Соколовський Олександр Соколовський
Місце
США
Тег
Історія
Джерело
Джерело: Facebook Александра
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Kozlovska Ivalon
Kozlovska Ivalon
Большая удача - находка таких снимков, свидетельств эпохи, снятых незаангажированным фотографом
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