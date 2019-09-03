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3 вересня • оновлено в 11:48
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Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломат Всі статті автора

Москва засветилась уже и на Балканах

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Москва активно пытается разыгрывать события в Боснии и Герцеговине, а точнее в Республике Сербской, для дестабилизации ситуации в целом регионе Западных Балкан, учитывая, что этот энтитет граничит с одной стороны с Хорватией и в 50 км. от Словении – государствах членах НАТО, а с другой стороны - с Сербией и Черногорией – странах-кандидатах на членство в ЕС.

Исторически на территории Боснии и Герцеговины проживало автохтонное население – иллиры. В начале нашей эры они объединились в королевство, которое захватили римляне. После раздела Рима на Западную и Восточную (Византийскую) империи в 395 г. н. э., эта территория вначале принадлежала Западной (Римской) империи, но после ее разгрома варварами в 476 г. она перешла под управление Византии. Здесь, как и на большинстве территорий бывшей Римской империи, официальной религией было христианство. В конце 6-го, начале 7-го века на земли Боснии и Герцеговины приходят племена славян – антов и склавинов, которые проживали в территориальных рамках современной Украины.

В основном это племена хорватов (с верхнего течения Днестра) и сербов (по одной версии это потомки современных бойков (юго-западная часть Львовской области), а по другой – северян (Черниговщина). Местные иллиры оттесняются славянами с плодородных участков в горные массивы. В 9-12 ст. большая часть Боснии и Герцеговины принадлежала хорватскому королевству, а восточные территории – сербскому княжеству Рашка. В 14-ом веке на Балканах появляются турки-османы, которые в 1463 г. окончательно захватывают Боснию и Герцеговину. Начинается процесс исламизации части ее населения. В 1878 г. БиГ переходит под протекторат Австро-Венгрии, которая в 1908 г. аннексирует эту территорию. После убийства сербами-террористами в Сараево в 1914 г. наследного австрийского принца Франца Фердинанда начинается Первая мировая война.

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С окончанием войны в 1918 г. территория БиГ входит в Государство словенцев, хорватов и сербов с центром в Загребе, образовавшееся на территории южных славян бывшей Австро-Венгрии, но через неделю оно объединилось с Королевством Сербия и Черногорским государством в одно – Королевство сербов, хорватов и словенцев уже с центром в Белграде. В 1929 г. оно переименовывается в Королевство Югославия. После территориальной реформы 1939 г. половина территории БиГ переходит под хорватское управление. В 1941 г. после оккупации Югославии Германией создается союзное Третьему рейху Независимое государство Хорватия, которое контролировало большую часть БиГ.

Когда коммунисты во главе с И.Броз Тито начинают партизанскую борьбу, то все важнейшие битвы с гитлеровцами и их пособниками происходят на территории БиГ. В 1945 г. после разгрома Германии создается Федеративная Народная Республика Югославия в составе шести республик, включая и БиГ, которая получает правосубъектность. В 1991 г. начался распад социалистической Югославии с выходом из ее состава Словении и Хорватии. В Словении была так называемая десятидневная война. Потеряв 16 человек Любляна приобрела независимость от Белграда. В Хорватии война длилась четыре года и количество жертв было уже 16 тысяч только с хорватской стороны.

В последний день февраля 1992 г. БиГ проводит референдум о государственной самостоятельности. Однако за месяц до референдума местные сербы сепаратно создают здесь свое территориальное объединение – Республика Сербская. Сербы бойкотировали референдум, в котором взяли участие 63,7% избирателей, 99,7% из которых проголосовало за независимость. В начале апреля 1992 г. боснийские сербы, получив вооружение от Югославской народной армии, которую контролировал Белград, разжигают межэтнический конфликт, что перерастает в кровавую войну.

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В то время в БиГ проживало 43% босняков-мусульман, 33,5% сербов и 17,5% хорватов. Имея современное оружие, боснийские сербы быстро громят подразделения мусульман и хорватов, которые на первых порах были вооружены только полицейскими пистолетами и охотничьими ружьями. Боснийские сербы устанавливают контроль над 72% территории БиГ, где за три с половиной года войны погибло 100 тыс. человек, что в пересчете на украинские масштабы было бы 1,2 млн. человек.

После массового убийства в июле 1995 г. 8 тысяч мусульман в защищенном ООН секторе Сребреница, где жили босняки, окруженные армией боснийских сербов, что стало самым крупным преступлением над мирными жителями в одном населенном пункте после Второй мировой войны (до этого самой крупной трагедией считалось убийство карателями в 1943 г. в черниговской Корюковке 7,5 тыс. украинских жителей) и гибели 80 человек от минометного взрыва на рынке Маркале в осажденном Сараево во время базарного дня, США и НАТО принимают решение активно вмешаться в боснийский конфликт.

После разгрома в Республике Хорватия (РХ) армии сепаратистов, вооруженные силы РХ по договоренности с официальным Сараево начинают наступление в Боснии на территорию Республики Сербской. После ряда поражений и по принуждению НАТО и США боснийские сербы садятся за стол переговоров с мусульманами и хорватами из БиГ. Здесь же присутствуют президенты Сербии С.Милошевич и Хорватии Ф.Туджман. Все происходит в ноябре 1995 г. на американской военно-воздушной базе в Дейтоне.

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Дейтонское мирное соглашение подписывают также высокие представители США, РФ, Великобритании, Германии, Франции и ЕС. В БиГ устанавливается мир, а страна делится на мусульманско-хорватскую часть – Федерацию БиГ (51% территории страны), Республику Сербскую (48% территории БиГ) и Дистрикт Бырчко (1% от общей территории). На босняков-мусульман решающее влияние имеет Анкара, на боснийских сербов – Белград, а на хорватов из БиГ – Загреб.

РФ всегда использовала нестабильность в послевоенной Боснии для продвижения своих интересов. Задача Москвы на Балканском полуострове – создание устойчивого пророссийского лобби в государствах с православной традицией в противовес евроинтеграционным процессам, куда эти страны активно вовлечены. Это борьба за противодействие европейскому вектору развития балканских стран и будет она серьезной.

А учитывая, что Кремль имеет шулерские наклонности карточного игрока и всегда действует не по правилам, то боснийская карта всегда будет в рукаве официальной Москвы, чтобы ее вынуть в нужный кульминационный момент острой политической игры в традиционно взрывоопасном регионе. Главный вопрос: удастся ли России сбить с толку местные народы. Скорее всего, что нет, потому что ЕС, НАТО и США уделяют региону очень пристальное внимание. Но поживем – увидим.

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Автор
Олександр Левченко Олександр Левченко
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Сербія
Тег
Новини Росії
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Хельсинские соглашения гарантировали границы Югославии. И если словенцам, хорватам и боснийцам можно отделяться от Югославии с помощью Запада и Турции, то почему боснийским сербам нельзя присоединится к Сербии. А Длнр к России? Чем Украина лучше Югославии? К тому же количество погибших в Сребренице бессовестно завышено. Кто взорвал мину на рынке в Сараево тоже достоверно не известно. А мирных людей в Длнр Украина уже убила сопоставимо с количеством погибших в Юнославии
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Свиньи ,а вам то что )))??? Хрюкайте себе дальше про "мирзнами"
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