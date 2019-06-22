В украинских и российских торговых сетях можно встретить немало израильских овощей и фруктов.

Но немногие из нас знают, что израильские баклажаны, кабачки, картошка, морковь, лук, виноград, апельсины и многое другое выращиваются прямо на песках пустыни Негев, а то и в еще более засушливой долине Арава на границе с Иорданией.

Более того, немалая часть плантаций и теплиц находятся даже не рядом минными полями, а прямо среди них, и от крайнего баклажана до Иордании метров десять. В этих местах практически не бывает осадков, их тут менее 50 мм в год (для сравнения, в центральной части России — до 800 мм в год).

Проще говоря, дожди здесь редкое явление, в течение года их по пальцам можно пересчитать. Здесь нет ни чернозема, ни рек, ни озер. Вообще гиблые места, где и дышать тяжело от постоянной пыли и удушающей жары — большую часть года градусник показывает +50 даже в тени. И тем не менее, именно эти теплицы и грядки в песке кормят нас свежими и вкусными овощами и фруктами.

Эти места расположены в южной части Израиля. Гляньте на карту, сразу же под Мертвым морем и до Эйлата на Красном море тянется граница с Иорданией и параллельно с ней трасса №90, ведущая в Эйлат. Так вот, между дорогой и границей вытянулась сухая и пыльная долина Арава, где расположено порядка десяти киббуцов (фермерских хозяйств), выращивающих овощи и фрукты.

Поразительно, но их эффективность такова, что всего десять(!) хозяйств не только обеспечивают потребности почти 8-миллионного Израиля, но и ухитряются заполнять прилавки российских и украинских супермаркетов. Без воды, без нормальной почвы, без дождей. Это — потрясающе, без преувеличения.

Здешняя граница имеет ряд особенностей. Дело в том, что в 1994 году в результате подписания мирного договора между Иорданией и Израилем произошел обмен территориями. Граница здесь проходила по руслу сезонной речки Арава. Мутные потоки, сошедшие с гор после дождей, достигают этих мест, наполняют реку и текут в направлении Мертвого моря. Такое случается всего несколько раз в год и только зимой. Так вот, по руслу этой, с позволения сказать, реки и проходила граница.

С израильской стороны освоение пустыни Арава началось в конце 50-ых годов, на иорданской ничего нет по сей день. Добавим к этому военный конфликт, который продолжался между странами вплоть до 1994 года, и получаем следующий результат: израильтяне, с целью обезопасить прилегающие к границе поселки, захватили стратегические точки на иорданской стороне границы. Это было давно, в пятидесятые годы, точной демаркации границы не существовало, русло реки сдвигалось то туда, то сюда. Со стороны Иордании действительно осуществлялись набеги и нападения, достаточно упомянуть убийство 11 пассажиров автобусе Эйлат-Тель-Авив в 1954.

В конечном итоге, подписав мирный договор в 1994, обе страны наконец-то определили границу раз и навсегда. В результате Израиль признал за Иорданией порядка 300 кв. км территории в Араве, те в свою очередь признали за израильтянами какие-то небольшие участки земли чуть севернее, возле Мертвого моря. Самым же интересным нюансом стало то, что на территории, которая отошла к Иордании после мирного договора, расположено несколько поселений. Не самих поселений с домами, а их плантации и фермерские хозяйства. Новая граница прошла в считанных сотнях метров от таких поселков, как Хацева, Яхав, Лотан и другие.

Так вот, взамен на согласие Израиля возвратить Иордании упомянутые территории, в текст мирного договора внесли следующий пункт "…израильские хозяйства остаются под контролем Израиля, но под формальной юрисдикцией Иордании". Согласитесь, звучит очень расплывчато. На практике это означает, что ничего не поменялось. Иорданцы обязаны обеспечивать порядок и безопасность на этой территории, но при этом не вправе чинить какие-либо препятствия любого характера (таможенные, пограничные, налоговые) израильтянам.

На практике для туриста это выглядит следующим образом: вы садитесь за руль, выезжаете из поселка, через пять минут проезжаете границу Израиля и Иордании и катаетесь по иорданской территории среди израильских теплиц. Мы трогаемся в путь и, едва выехав из поселка Хацева, проезжаем формальную границу с Иорданией. Кроме предупреждающих столбиков и минного поля по обе стороны трассы тут больше ничего нет. Спустя пару минут можно увидеть целые плантации овощей на песке.

Работают здесь исключительно таиландцы и филиппинцы. Израильтяне не готовы работать за эти деньги (тайцам платят минимум 4860 шекелей в месяц, то бишь 1220 долларов) в жаркой и пыльной пустыне.

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