Грузинский народ продемонстрировал властям страны, что они не могут вести какие-либо переговоры с Россией через "головы" граждан.

В этом важнейший предварительный итог событий в Тбилиси. Учитывая, что российская делегация была немедленно изгнана из Грузии, а грузинское руководство высказало полную солидарность с народом, напрашивается мысль, что появление депутата от КПРФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии выглядит скорее как чей-то "частный интерес" и даже провокация, а не как реальный политический вектор. Каким образом представитель страны, которая разместила две военные базы в двух захваченных ею грузинских областях, был посажен в кресло председателя парламента Грузии – это тот вопрос, на который грузинским властям придется публично и подробно ответить, проведя соответствующее прозрачное расследование. Расследование должно касаться не только невероятного появления Гаврилова в Тбилиси, но и ситуации насилия на последовавшем митинге. Необходимо понять, какая из сторон первой применила силу, из-за которой стихийное собрание с мирными требованиями переросло в нехарактерное для Грузии массовое насилие с избиением людей и битьем автомобилей.

Антироссийский протест в Грузии

Открытый политический и судебный процесс в связи с произошедшим – это единственная возможность для грузинского общества сохранить единство, утрата которого, как сказала президент Саломе Зурабишвили, выгодна будет только Москве. Она совершенно права: как показала история в самых разных регионах, включая Украину, хаос – это питательная среда для путинского режима. Разрозненное, озлобленное, пребывающее в истерике общество, где политические группы используют для борьбы ненависть и грубую физическую силу, становится легкой добычей для всякого рода манипуляторов, популистов и, конечно же, московских агентов.

Риск слома молодых и не вполне окрепших демократических институтов в такие периоды крайне высок. В этом будет заключаться сейчас цель Москвы в Грузии: максимально усилить социальные противоречия, усугубить общественный невроз и – в идеале – добиться паралича государственного аппарата. Именно поэтому первое, что сделал Путин – это запретил полеты в Грузию и демонстративно объявил о "организованном вывозе" из этой страны российских граждан. Задача проста: ограничить поток российских туристов в Грузию и тем самым превратить в болевую точку фактор, связанный с серьезной зависимостью грузинской экономики от туризма. Параллельно Москва надеется разжечь подозрительность и вражду между грузинами и россиянами. Россияне в этом случае могут быть "любого сорта": и те, которые совершенно неполитизированы, и даже те, которые открыто не приемлют военную агрессию Кремля против Грузии.

Заодно Москва попытается доказать Западу "несостоятельность" европейского проекта очередной вышедшей из московской "сферы влияния" страны: проблема межнациональной розни – это уже болевая точка Европы, которая инстинктивно шарахается от обществ, где подобное практикуется. Именно этот инструмент на протяжении многих лет применятся в отношении Украины, где "жертвами национализма", по версии Кремля, оказываются не только "русские", но и народы стран Евросоюза – венгры, поляки, румыны. В ход идут проплаченные из российского кошелька провокации – от организации "акций протеста" до классических информационных диверсий. Любые "исторические" обиды раздуваются в масштабный пожар. Результат вполне реальный: Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО. Вместе с территориальными проблемами, которые Россия целенаправленно создает Украине и Грузии, "межнациональный" фактор призван окончательно разубедить Запад в желании интегрировать эти страны в свой союз – как политический, так и военный.

Любимые игры Кремля. Методички, которые не меняются десятилетиями.

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