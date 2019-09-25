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27 вересня • оновлено в 19:54
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Если Зеленский вмешается, это будет катастрофа

24.8т Читати матеріал російською

Таким образом, с Трампом все ясно (требуется импичмент), как ясно и с республиканцами (они импичмент, скорее всего, заблокируют). Осталось только понять, каким образом демократы и конкретно Байден намерены истолковать заявления Зеленского, который пусть и не прямо (как считают некоторые), но все же достаточно прозрачно намекнул своему визави на готовность начать расследование в отношении сына Байдена.

Лично у меня есть большие сомнения в том, что действующему американскому лидеру удастся продлить свои полномочия после 2020 года. Высока вероятность того, что президентские выборы выиграет представитель демократов. Если Демпартия сейчас решит кулуарно расценить неосторожное заявление Зеленского о "карманном прокуроре" как фактическую попытку вмешаться в выборы на стороне республиканского кандидата, это будет означать катастрофу для Киева на долгие годы, если не навсегда.

Новини
Трамп поставил Зеленского перед трудным выбором

Такую, которая, боюсь, президентским сроком Зеленского может не ограничиться. Речь идет о подрыве доверия. Добавьте сюда пресловутую "усталость Европы", включая уходящую на пенсию Меркель и прыгающего на российском футбольном стадионе Макрона, а также пренебрежительный тон, в котором говорил о европейских лидерах Зеленский в разговоре с Трампом – и вы поймете, к каким страшным чертям все катится. Этот был тот случай, когда требовалось следование принципам, когда нужен был идеологический стержень, когда стратегические ценности должны были бы стать выше сиюминутного разговора со спонсором.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Політичні скандали в США Вибори в США Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
скандали
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
«..выше сиюминутного разговора со спонсором...» Все верно: Байден бывший и возможно будущий спонсор, Трамп нынешний. Как говорит Белла Моисеевна на Привозе: не нужно суетиться под клиентом. Спонсоры приходят и уходят а лицо нужно сохранять. В конце концов за гiдность больше платят
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А чому така впевненість, що Трамп отримає імпічмент та програє? Його виборцям таке подобається
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Исаев Денис
Исаев Денис
Очередной бред от имбецила. Интересно что должен был ответить Зеленский Трампу, что Украина не будет расследовать коррупционное дела? Или послать его на три буквы? Он же не пообещал каких-либо результатов этого расследования.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Исаев Денис, та й Байден навпаки втратить, якщо там справді корупція була
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Галенко Николай
Галенко Николай
Исаев Денис, Зеленский не должен был отвечать таким глупым образом, как будто Трамп Царь Всея Америки, а он царь Украины и прокурор его какрманная марионетка.
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