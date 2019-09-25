Таким образом, с Трампом все ясно (требуется импичмент), как ясно и с республиканцами (они импичмент, скорее всего, заблокируют). Осталось только понять, каким образом демократы и конкретно Байден намерены истолковать заявления Зеленского, который пусть и не прямо (как считают некоторые), но все же достаточно прозрачно намекнул своему визави на готовность начать расследование в отношении сына Байдена.

Лично у меня есть большие сомнения в том, что действующему американскому лидеру удастся продлить свои полномочия после 2020 года. Высока вероятность того, что президентские выборы выиграет представитель демократов. Если Демпартия сейчас решит кулуарно расценить неосторожное заявление Зеленского о "карманном прокуроре" как фактическую попытку вмешаться в выборы на стороне республиканского кандидата, это будет означать катастрофу для Киева на долгие годы, если не навсегда.

Новини Трамп поставил Зеленского перед трудным выбором

Такую, которая, боюсь, президентским сроком Зеленского может не ограничиться. Речь идет о подрыве доверия. Добавьте сюда пресловутую "усталость Европы", включая уходящую на пенсию Меркель и прыгающего на российском футбольном стадионе Макрона, а также пренебрежительный тон, в котором говорил о европейских лидерах Зеленский в разговоре с Трампом – и вы поймете, к каким страшным чертям все катится. Этот был тот случай, когда требовалось следование принципам, когда нужен был идеологический стержень, когда стратегические ценности должны были бы стать выше сиюминутного разговора со спонсором.

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