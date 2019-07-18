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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Если бы Россия напала на страны Балтии...

14.5т Читати матеріал російською

А я вот подумал: интересно, если бы Россия сейчас напала на страны Балтии в соответствии со сценарием, описанным в аналитических документах НАТО, то Германия с Францией так и призывали бы дальше вести "диалог" в рамках ПАСЕ? Ну а что. Разговаривать-то надо. И я вас уверяю: одни только США всерьез – на государственном уровне – задумались бы о военной операции.

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Спецслужбы России нанесли смертельный удар по Украине

Немцы, французы, итальянцы, австрийцы – да вообще практически все поджали бы хвосты и призвали бы к "деэскалации". Что за трусливая гниль собралась на самых верхах нашего мира! Вот она-то и является истинной угрозой евроатлантической безопасности. А вовсе не Россия, которую придавить-то ничего не стоит – была бы политическая воля. И совершенно непонятно сейчас, как с этой гнилью, со всеми этими тельявини, бороться. У них же "народная поддержка". При этом им в спины им дышат всякие "альтернативы" и "лиги".

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Теми
Російська воєнна загроза війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
только что удаленный мой комментарий еще раз подтвердил что обозреватель является явно пророссийским ресурсом,купленным с потрохами! очень жаль что кремлевские боты имеют все возможности писать всякие гадости об Украине,явно издеваясь и потешаясь,уверенные в своей безнаказанности,а вот украинским пользователям возможности написать свое мнение нет! очень жаль,позорники обозовские,вы уж напрямую поддерживайте россию и её прихлебателей. я знаю что и это будет удалено,но может быть хоть кто то из украинцев успеет прочитать,и если сможет перепостить что бы еще кто то успел!
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Не понял, а для чего России нападать на страны Балтии? Хоть одина причина есть? Какие то дикие фантазии от горе-блогеров.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Вперёд Смотрящий, Я живу в Украине и не хочу ни в Крым, ни в Россию. Кстати, в Киеве ничего не кричат и никого не сжигают, брось байки для русских дурачком.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Вперёд Смотрящий, А разве там нет русскоязычного населения, которое нуждается в братской помощи ?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Наверное, занятно, сидя в кресле, раздумывать о том, "что было б, если…", но бытие - банальный нарратив, без сослаганий и альтернатив. Незыблемы законы во Вселенной, нет вариантов в нашей жизни бренной - хоть вероятий в ней полным-полно, она реализует лишь одно. А наша участь - распахнув обьятья, принять смиренно это вероятье. И коль оно попало прямо в лоб, то кой мне хрен, куда попасть могло б? :)
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Ш. Олег, кстати да!! линейный намного более смыслово! вы талантливый стихоплет. по крайней мере у вас соответствующий образ мыслей, вы легко пользуетесь нужной парадигмой. я в отличии от вас, могу понять, но не могу так мыслить.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Викентий Зееленфройндт, ну… "сослагание" - тоже не самое употребительное слово. :) А вообще я очень люблю русский язык, а равно - и украинский. И хоть уже более двух десятков лет живу вдалеке от родины, стараюсь не терять тот богатый словарный запас, который приобрёл когда-то благодаря замечательным книгам. Со словами могу обращаться вольно, но пытаюсь не коверкать их и не уродовать. :)
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