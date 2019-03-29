Для понимания интересов и закулисных игр.

Трамп в очередной раз, но на сей раз мягко, пытается надавить на ОПЕК, поднять количество добычи нефти, чтобы цены снизились, до негласно установленного бенчмарка, в 60$ за баррель Брента.

Саудовцы, русские и коммунисты Венесуэлы тихо надеются на новый бенчмарк в 70$ за баррель Брента.

Продавцам это нужно, потому что жить на 60$ им предельно сложно. Про цены ниже мы не говорим для них вообще - это кошмар. Плюс Путину, подними цены на нефть до 80+$ и появятся деньги "на последний штурм украинских бандеровцев", которые прекрасно отвлекают от дел внутри России.

Для Трампа это нужно чисто из личных соображений. Так как цена 70$ за баррель и выше (если будет принят 70$ как бенчмарк, то цена будет колебаться и выше 70$) означает сигнал экономике США и запада в целом на замедление. Учитывая предельно плохие новости из Европы (там очередной раз кончаются выкупные деньги от севера югу и в Италии может наступить дефолт), добавлять в этот котёл проблем, высокой ценой топлива, это убивать свои шансы на переизбрание в 2020 году. Трампу нужна именно работающая экономика для выборов. С работающей экономикой его шансы серьёзнейшим образом повышаются.

Потому мы наблюдаем попытки из Америки де-легитимировать ОПЕК, как таковой - как монополию, которая не должна существовать по западным законам.

Америка не зависит от поставок нефти от арабов и может в любой момент прекратить их, но мировые цены на нефть Америка целиком не контролирует. Америка лишь не даёт слишком повысить верхнюю планку. Но не более того.

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