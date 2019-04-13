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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

После этого кто-то в Москве смеет открывать рот о братской любви?

1.4тЧитати матеріал російською

Вы думаете СССР развалился из-за Горбачёва и его действий? Нет!!!

СССР только на поверхности хотел казаться каким-то миром счастливых людей всех наций. А как ковырнёшь ногтем, так сразу понимал, что это лишь работа на публику и никакого счастья не было и нету.

Все 3 революции в России 20 века имели один и тот же не меняющийся главный вопрос из 3х основных - национальный. Жители национальных окраин и национальные меньшинства не хотели быть вечными младшими братьями. Я видел это в Латвии своими глазами и прекрасно понимал тех латышей, которые мечтали о независимости. Я видел, как брали штурмом телебашню в Вильнюсе. Я видел гражданские войны и военные конфликты, которые не угасают на территории бСССР из-за нежелания метрополии дать волю бывшим вассалам.

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Потому когда СССР рухнул, это была не величайшая геополитическая трагедия 20 века, а величайший праздник! И за одно это я Горбачёву вечно благодарен - он не цеплялся за власть и ушёл достойно. Тогда как люди за ним, КГБ утопило бы страну в крови, лишь бы сохранить свою власть.

К 30и летию событий в Тбилиси. Тогда генерал Родионов дал приказ дивизии КГБ порубить сапёрными лопатками обычных людей на демонстрации за независимость. И после этого кто то в Москве смеет открывать рот о братской любви???

После этого кто-то в Москве смеет открывать рот о братской любви?

Нео-СССР не должно стать реальностью - никак, никогда, ни при каких условиях.

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Олександр ФлінтОлександр Флінт
Тег
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
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de lik
de lik
А резать сами себя на майдане вас кто заставлял?
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