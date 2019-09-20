Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трам может давить на украинское правительство, чтобы оно помогло ему на президентских выборах 2020 года - ред.

То есть, если это правда, то Трамп не давал помощь Украине до того момента, пока они не найдут и не сдадут ему грязь на сына Байдена?

Сказать, что я удивлён - никоим образом. Трамп с его полным отсутствием норм поведения и морали, был и есть хулиган в политике, потому он мог спокойно сказать, что русские пусть найдут компромат на Клинтон, а сейчас мог требовать компромат на Байдена у украинцев в обмен на помощь.

Скандал ли это? Конечно! Но так как Трампу плевать, а его сторонникам тем более плевать, то ему это не повредит в политическом смысле никак среди своих. Но если это противозаконно и связь будет установлена, то вполне возможно это поможет импичменту, как ещё одна статья. Хотя импичмент в конечном итоге имеет ноль шансов - сенат в руках республиканцев.

Интересный штрих - разведка ведь Трампа сдала, несмотря на попытки директора замазать этот скандал. Таким образом, очередной раз я понимаю, что сколько Трамп не будет менять руководство, но среднее звено компетентных органов США им уже сыто по горло и ни один президент не смог свалить эти ведомства в конечном итоге, несмотря на все попытки. А это уже 6й президент, который пытается бороться с разведкой и безопасностью.

Джулиани - был нормальный мэр и много сделал хорошего и зачем ему эта политическая грязь, я ума не приложу.

И дальше мы опять приходим к сравнению двух куч навоза в 2020 году, которая из них получше пахнет. Всепоглощающая ирония в том, что независимые решат это в самый последний момент на волне последних событий. Так как демократы, по-моему, сделают всё, чтобы проиграть, а компания даже ещё не началась.

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