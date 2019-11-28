Албанію "зім'яв" другий за добу землетрус: десятки жертв

В Албанії 27 листопада трапився другий за добу землетрус магнітудою 5,5. Тим часом, кількість жертв зросла вже до 40 осіб.

Як повідомляє Euronews, трусити почало о 16:45 за центральноєвропейським часом в 19 км на північний захід від Мамурраса, неподалік від прибережного міста Дуррес. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Саме воно постраждало найсильніше під час попередніх сильних поштовхів. Цього разу епіцентр розташовувався в Адріатичному морі.

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії ANSA

Землетрус був відчутний за 40 км від столиці Албанії.

Землетрус у Албанії ANSA

Землетрус у Албанії intramuralweb.ga

Землетрус у Албанії intramuralweb.ga

Emergency workers in Albania race against time to find earthquake survivors. Tirana declared a state of emergency in the areas hardest -hit by a 6.4 magnitude earthquake: the coastal city of Durres and the town of Thumane https://t.co/iU1K9wmmNk pic.twitter.com/pod587iEgR - AFP news agency (@AFP) November 27, 2019

Rescue teams and dogs continue search for #Albania quake survivors in #Durres pic.twitter.com/kgTQHN8D20 - Ruptly (@Ruptly) November 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від столиці Албанії Тирани трапився землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього 18 місцевих жителів загинули, постраждали понад 600 осіб.

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