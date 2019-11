Албанію "зім'яв" другий за добу землетрус: десятки жертв

В Албанії 27 листопада трапився другий за добу землетрус магнітудою 5,5. Тим часом, кількість жертв зросла вже до 40 осіб.

Як повідомляє Euronews, трусити почало о 16:45 за центральноєвропейським часом в 19 км на північний захід від Мамурраса, неподалік від прибережного міста Дуррес. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Саме воно постраждало найсильніше під час попередніх сильних поштовхів. Цього разу епіцентр розташовувався в Адріатичному морі.

Землетрус був відчутний за 40 км від столиці Албанії.

Emergency workers in Albania race against time to find earthquake survivors. Tirana declared a state of emergency in the areas hardest -hit by a 6.4 magnitude earthquake: the coastal city of Durres and the town of Thumane https://t.co/iU1K9wmmNk pic.twitter.com/pod587iEgR