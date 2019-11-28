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29 листопада • оновлено в 11:28
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Албанію "зім'яв" другий за добу землетрус: десятки жертв

13.7т
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В Албанії 27 листопада трапився другий за добу землетрус магнітудою 5,5. Тим часом, кількість жертв зросла вже до 40 осіб.

Як повідомляє Euronews, трусити почало о 16:45 за центральноєвропейським часом в 19 км на північний захід від Мамурраса, неподалік від прибережного міста Дуррес. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Саме воно постраждало найсильніше під час попередніх сильних поштовхів. Цього разу епіцентр розташовувався в Адріатичному морі.

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Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

ANSA

Землетрус був відчутний за 40 км від столиці Албанії.

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

ANSA

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

intramuralweb.ga

Землетрус у Албанії

Землетрус у Албанії

intramuralweb.ga

Як повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від столиці Албанії Тирани трапився землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього 18 місцевих жителів загинули, постраждали понад 600 осіб.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Албанія
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Печальная история.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И шо плакать?у нас своих проблем хватает ещё о албанцах думать
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