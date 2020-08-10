Акції протесту в Мінську розганяли кулями, гранатами та водометами. Відео з постраждалими

У неділю, 9 серпня, в Мінську (Білорусь) після закінчення голосування на виборах президента, почалися масові протести.

Як повідомляє "Радыё Свабода", тисячі білорусівзібралися в центрі столиці, виступаючи проти нечесної, на їхню думку, виборчої кампанії та фальсифікації виборів.

До розгону протестів влади Білорусі залучили силовиків, зокрема ОМОН (загін міліції особливого призначення). У міністерстві внутрішніх справ країни повідомили, що для розгону людей застосовували світло-шумові гранати і спеціальну техніку – машини з водометом.

Протести в Мінську

За словами очевидців, силовики застосовували балони зі сльозогінним газом і стріляли в людей гумовими кулями.

"Збили з ніг (співробітники ОМОНу – Ред.) Вп'ятьох і били кийкам і ногами. Це не люди, а звірі якісь. І мат, один суцільний мат. Перейшли всі межі. Я не знаю, як можна захищати цю владу, яка антинародна", – розповів потерпілий нв мітингу білорус.

ОМОН

Інший очевидець повідомив, що силовики силоміць запихали людей в автозаки. Також він розповів, що силовики застосовували світло-шумові гранати і гумові кулі, але також були постраждалі, у яких рани були схожі вогнепальні.

За словами інших очевидців, автозак в'їхав у натовп і буквально проїхав по людям.

"За що любили наші бабусі президента (Олександра Лукашенка – Ред.)? За те, що не було війни? Але він сам її влаштував", – сказав один з учасників протесту.

Гільзи від гумових куль і світло-шумової гранати

Гільзи від гумових куль і світло-шумової гранати

Сліди від попадання гумових куль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі озвучили перші результати екзит-полів на виборах президента.