Активні бої за Нагірний Карабах продовжилися. З'явилися нові відео ударів

Між Вірменією та Азербайджаном тривають військові дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах, опубліковані відео нових зіткнень.

Свіжі відеозаписи із зони збройного конфлікту Вірменії та Азербайджану опублікував Telegram-канал Политота. Відзначається, що азербайджанська сторона явно має перевагу в БПЛА, але у вірменської армії більший досвід боїв.

Баку завдав точкові удари по противнику в Джебраїльському районі, під удар потрапило військове керівництво Вірменії.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив місцевим ЗМІ 30 вересня, що в ході чотириденних боїв збройним силам країни вдалося зайняти стратегічні висоти, звільнити ряд територій, які довгий час перебували під окупацією.

Інтенсивні бої 30 вересня відбулися на різних напрямках лінії фронту.

Нагадаємо, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня уряди Вірменії та Азербайджану заявили, що під час боїв у невизнаному Нагорному Карабасі країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки. Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.