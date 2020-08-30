Прихильники Black Lives Matter знесли пам'ятник першому прем'єру Канади Макдональду. Відео

У Монреалі активісти руху Black Lives Matter знесли з постаменту пам'ятник першому канадському прем'єр-міністру Джону Макдональду.

Це сталося вдень 29 серпня після мирного маршу проти расизму, під час якого активісти також вимагали припинити фінансування поліції, передає CBC.ca (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналісти розповіли, що група людей піднялася на постамент, прив'язала до пам'ятника мотузку та розвісила навколо прапори. При падінні у статуї відбилася голова, а "тіло" Макдональда розмалювали балончиками.

Статуя впала на землю. CBC.ca

У пам'ятника відвалилася голова. CBC.ca

Неясно, яке відношення мають ті, хто зруйнував статую, до маршу. Організатор акції протесту, з яким зв'язалися журналісти, відмовився від коментарів.

Мер Монреаля Валері Плант у своєму Twitter-акаунті висловила жаль через вандалізм протестувальників.

"Очевидно, що такі жести не можна ні приймати, ні терпіти", – написала вона.

"Деякі історичні пам'ятники тут, як і всюди, знаходяться в центрі емоційних суперечок. Я повторюю, що вважаю за краще поміщати їх у контекст, а не зносити", – додала Плант.

На пам'ятнику намалювали графіті

Пам'ятник Джону Макдональду. BC Local News

У листівці, яку поширювали під час акції, сказано: "Сер Джон А. Макдональд був прихильником переваги білої раси. Він організував геноцид корінних народів, створивши жорстоку систему шкіл-інтернатів, а також просуваючи інші заходи, спрямовані проти корінних народів і традицій".

У неділю вранці міські робітники почали відновлення пам'ятника.

Статую поставили на місце. CBC.ca

Статуя Макдональда, першого прем'єр-міністра Канади, в останні роки була місцем неодноразових графіті, і її часто обливали червоною фарбою. У 1992 році пам'ятник був обезголовлений невідомими вандалами.

Повідомлення Валері Плант. Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час безладів у Портленді (штат Орегон, США) застрелили чоловіка. Зіткнення відбулися між демонстрантами, які виступали на підтримку поліції і президента США Дональда Трампа, і активістами руху Black Lives Matter.