Активи друзів Путіна у Британії: кому загрожує заморозка

У російської еліти є активи на 1,1 мільярда доларів у Великобританії, які прем'єр-міністр Тереза Мей обіцяла заморозити через підозру РФ в отруєнні колишнього шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

В основному інвестиції громадян РФ стосуються нерухомості. Про це розповів керівник проекту "Ініціативи клептократії" Інституту Хадсона Нейт Сіблі в коментарі "Громадському".

Так, давній союзник президента Росії Володимира Путіна, олігарх Роман Абрамович володіє майном неподалік від Кенсингтонського палацу, сумою на 163 млн доларів.

Перший заступник прем'єр-міністра РФ Ігор Шувалов володіє апартаментами в особняку Whitehall Court в декількох кварталах від Даунінг стріт (на цій вулиці проживають перший і другий лорди казначейства. - Ред.). Його майно оцінюється в 16 мільйонів доларів. Шувалов придбав апартаменти в 2014 році, коли зазначив в декларації дохід, в 103 рази менший вартості нерухомості - 155 тисяч доларів.

Бізнес-омбудсмен Борис Титов володіє апартаментами, площею в 250 квадратних метрів.

У депутата Державної Думи Дмитра Скріванова є квартира у Великобританії, площею в 142 квадратних метри.

Крім того, гендиректор російського хімічного холдингу "ФосАгро" Андрій Гур'єв придбав нерухомість в лондонських районах Хайгейт і Воксхолл на півмільярда доларів.

Колишній топ-менеджер дочірнього підприємства "Газпрому" Андрій Гончаренко володіє будинками в трьох районах Лондона на 246 млн доларів.

"Росіяни купують один з п'ятьох будинків, вартістю понад 14 мільйонів доларів. Це значна частина лондонського ринку розкішної нерухомості. Deutsche Bank також оцінив, що з понад 1,5 мільярдів доларів, які відмиваються в Лондоні щорічно, близько половини - з Росії", - розповів Сіблі.

На його думку, заморожування російських активів може посіяти розбрат в колі друзів Путіна.

"Їм дали свободу жити розкішно на Заході за умови невтручання у внутрішню політику країни. Та якщо британський уряд внаслідок поведінки Путіна почне переслідувати їхні активи, олігархи можуть сказати президенту, мовляв, ми ж мали угоду, але тепер ви спровокували Захід і наші статки під загрозою", - зазначив Сіблі.

Крім цього, російські єврооблігації на британському ринку похитнулися після оголошенні про санкції.

"Я сподіваюся, що це початок ширшої дискусії, ніж просто виключення з гри декількох осіб, яких замінять на інших. Я сподіваюсь, це допоможе атакувати всю систему, за допомогою якої такі авторитарні режими, як путінський, можуть поширювати фінансовий вплив", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням екс-шпигуна Скрипаля. Великобританія вислала 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ. Крім того, Лондон оголосив про перерву в офіційних стосунках з Москвою на період розслідування.