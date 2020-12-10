Ахеджакова порівняла Лукашенка зі Сталіним: це одне і те ж. Відео

Російська акторка Лія Ахеджакова вважає, що між диктатором Йосипом Сталіним і незаконно обраним президентом Білорусі Олександром Лукашенком немає ніякої різниці.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" артистка заявила, що не може уточнити, хто з них гірший (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час бесіди у неї запитали, чи правда, що в 10 років Ахеджакова писала Сталіну листа з проханням вислати ліки від туберкульозу для її матері і тітки. Актриса відповіла, що їй дійсно прислали їх, проте це йшло не особисто від диктатора.

"Знайшлася людина, яка прочитала листа піонерки і звернулася до ризького заводу, який першим став випускати ліки від туберкульозу. Товариш Сталін – це зовсім інше. Це розстріляні люди. Це те ж що і Лукашенко. Я навіть не знаю, де гірше", – сказала Ахеджакова.

Також актриса назвала репресії проти демонстрантів в Білорусі – проявом "фашизму чистої води".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лія Ахеджакова ще у вересні записала відеозвернення на підтримку білорусів, які виступили проти Олександра Лукашенка. Вона тоді заявила, що захоплюється "розумними, інтелігентними і освіченими людьми", які вийшли на вулиці білоруських міст.

Нагадаємо, що артистка не раз висловлювала підтримку Україні і критикувала російську агресію.