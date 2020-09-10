Ахеджакова підтримала протести проти Лукашенка і записала відеозвернення

Радянська і російська актриса, народна артистка Росії Лія Ахеджакова записала відеозвернення на підтримку білорусів, які виступили проти Олександра Лукашенка.

Артистка заявила, що захоплюється "цими розумними, інтелігентними і освіченими людьми", які вийшли на вулиці білоруських міст. Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі TUT.BY (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Як і всі мої друзі я захоплююся, всією душею підтримую тих людей, які вийшли на вулиці міст Білорусі. Цей мирний протест, ці дівчата з квітами і в білих сукнях. Я слухаю їхні розумні, зважені слова, які викладають журналісти і блогери в інтернеті", – зазначила актриса.

Ахеджакова додала, що слухає лідерів протесту і молиться про них.

"Не дай Бог, щоб вони потрапили в руки садистів, які від імені влади принижують, б'ють, ґвалтують мирних людей за їхню громадянську позицію. Не знаю чи дочекаюся, коли будуть покарані ці садисти і ті, хто розв'язав їм руки і той, хто давав наказ вбивати без суду і слідства лідерів цього громадянського протистояння. Будь вони прокляті. Живе Білорусь!" – підкреслила актриса.

Нагадаємо, що Лія Ахеджакова займає активну громадянську позицію, вона не раз висловлювалася на підтримку України після анексії Криму та окупації Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня актрисі виповнилося 82 роки.