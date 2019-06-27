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"Агресія триває!" В Європі виступили проти Росії в ПАРЄ

1.4тЧитати матеріал російською

Естонія і Польща виступили проти повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи.

Так, прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в Twitter засудив відновлення всіх повноважень росіян в ПАРЄ.

"Відновлення прав на голосування росіян в ПАРЄ недоречним і неправильним. Причини призупинення не зникли - агресія в Україні та Грузії триває, а Мінські угоди - не виконуються. Міжнародне співтовариство має твердо захищати міжнародне право і права людини. Естонія буде виступати за європейські принципи і цінності", – йдеться в повідомленні.

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Також заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський в ефірі телеканалу TVP заявив, що повернення РФ в ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Росія припинить порушувати міжнародне право.

"Сподіватися, що таке рішення усуне порушення Росією міжнародного права, припинить війну з Україною, віддасть Крим правомірному власнику, тобто української нації, на мій погляд, марно", – зазначив дипломат.

ПАРЄ

ПАРЄ

Шинковський підкреслив, що поведінка Кремля протягом останніх 10-15 років показує, що ефективність таких методів щодо Москви вельми сумнівна.

"У мене є сумніви, і час покаже, чи варто давати такий шанс", – акцентував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію України відкликала посла при Раді Європи для консультацій.

При цьому партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з ПАРЄ, незважаючи на повернення Росії до цієї організації.

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Теги
ПАРЄЕстоніяПольщаРосія
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CARGO 100
CARGO 100
Поздно, конечно, когда уже "вставили", но Эстония и Польша выступили против.
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Krass Марк
Krass Марк
Кто ж фашисткий режим международного террориста Ху@ло туда допускает
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, про Польшу слышал, а Пестония это где? Не нашел на карте.
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