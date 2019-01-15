Агресія Росії біля Керченської протоки: стало відомо, як Туреччина покарала Крим

В результаті російської агресії біля Керченської протоки, під час якої були захоплені 24 українських моряки і три кораблі, Туреччина відмовилася запускати поромне сполучення з анексованим Кримом.
Про це у коментарі севастопольському виданню ForPost розповів директор російського "держпідприємства" "Кримські морські порти" Олексій Волков.
"Бажаного прогресу з відновленню поромного сполучення немає, бо санкції тільки посилилися. Ситуація стала набагато складнішою, особливо після арешту українських військових кораблів", — заявив він.
За його словами, запуск такого сполучення можливий лише в разі міжурядових домовленостей Росії і Туреччини.
Як відомо, окупаційна "влада" Криму планувала запустити поромне сполучення з Туреччиною ще восени 2018 року. Головним портом для цього мав стати Керченський порт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна, взявши в полон 24 українських моряків.
Рада національної безпеки і оборони України 26 грудня ввела додаткові санкції проти Росії.
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Крім того, Бельгія і Литва виступили за введення додаткових санкцій проти Росії через агресію в Чорному морі. Також Сейм Литви закликав Євросоюз, НАТО, ООН, ОБСЄ, Раду Європи і ПАРЄ посилити санкції проти РФ через її агресію проти України.
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що санкції ЄС проти Росії вдалося продовжити без дискусій "завдяки" діям самої РФ.
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