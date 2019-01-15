Агресія Росії біля Керченської протоки: стало відомо, як Туреччина покарала Крим

В результаті російської агресії біля Керченської протоки, під час якої були захоплені 24 українських моряки і три кораблі, Туреччина відмовилася запускати поромне сполучення з анексованим Кримом.

Про це у коментарі севастопольському виданню ForPost розповів директор російського "держпідприємства" "Кримські морські порти" Олексій Волков.

"Бажаного прогресу з відновленню поромного сполучення немає, бо санкції тільки посилилися. Ситуація стала набагато складнішою, особливо після арешту українських військових кораблів", — заявив він.

За його словами, запуск такого сполучення можливий лише в разі міжурядових домовленостей Росії і Туреччини.

Як відомо, окупаційна "влада" Криму планувала запустити поромне сполучення з Туреччиною ще восени 2018 року. Головним портом для цього мав стати Керченський порт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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