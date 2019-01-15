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Агресія Росії біля Керченської протоки: стало відомо, як Туреччина покарала Крим

3.4тЧитати матеріал російською

В результаті російської агресії біля Керченської протоки, під час якої були захоплені 24 українських моряки і три кораблі, Туреччина відмовилася запускати поромне сполучення з анексованим Кримом.

Про це у коментарі севастопольському виданню ForPost розповів директор російського "держпідприємства" "Кримські морські порти" Олексій Волков.

"Бажаного прогресу з відновленню поромного сполучення немає, бо санкції тільки посилилися. Ситуація стала набагато складнішою, особливо після арешту українських військових кораблів", — заявив він.

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За його словами, запуск такого сполучення можливий лише в разі міжурядових домовленостей Росії і Туреччини.

Як відомо, окупаційна "влада" Криму планувала запустити поромне сполучення з Туреччиною ще восени 2018 року. Головним портом для цього мав стати Керченський порт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
анексія КримуЗагострення в Азовському моріСанкції проти Росії
Місце
Туреччина
Теги
Керченська протокаАзовське мореЧорне море
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Я не понял, а зачем этот паром нужен? В 2019 году вводится ж/д часть КМ и некий паром вполне может ходить до Новороссийска или Тамани, а дальше по мосту в Крым.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не чего весной этого года запустят
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Игорь Анатольевич, "Не чего" ? Не плохо бы тебе ,сынок,русский язык подучить.Школу не прогуливай!
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Маклауд Конрад
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