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Агресія Росії: Трамп заявив про потужну підтримку Україні

5.1тЧитати матеріал російською

Головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив про плани президента США Дональда Трампа допомогти Україні створити довгостроковий оборонний потенціал.

Як пояснив американський генерал, Україні потрібно зміцнити оборону для захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також стримування агресії з боку Росії, пише Daily Express.

Вашингтон йде на цей крок після того, як НАТО почало просувати план із нарощування присутності України в Чорному морі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ИноСМИ

"Президент нещодавно вирішив надати Україні поліпшені захисні можливості в рамках зусиль США, спрямованих на те, щоб допомогти цій країні створити довгостроковий оборонний потенціал, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, а також стримати подальшу агресію", — заявив Скапаротті.

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Він нагадав, що Києву вже була надана військова допомога на загальну суму 1 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США мають намір надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси й системи для військово-морських сил.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Только на словах.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Еще пару списаных корыт продаст Украине...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Обама, вернись...
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