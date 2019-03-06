Агресія Росії: Трамп заявив про потужну підтримку Україні

Головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті заявив про плани президента США Дональда Трампа допомогти Україні створити довгостроковий оборонний потенціал.
Як пояснив американський генерал, Україні потрібно зміцнити оборону для захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також стримування агресії з боку Росії, пише Daily Express.
Вашингтон йде на цей крок після того, як НАТО почало просувати план із нарощування присутності України в Чорному морі.
Дональд Трамп
ИноСМИ
"Президент нещодавно вирішив надати Україні поліпшені захисні можливості в рамках зусиль США, спрямованих на те, щоб допомогти цій країні створити довгостроковий оборонний потенціал, захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, а також стримати подальшу агресію", — заявив Скапаротті.
Він нагадав, що Києву вже була надана військова допомога на загальну суму 1 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, США мають намір надати Україні нові снайперські системи, боєприпаси й системи для військово-морських сил.
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