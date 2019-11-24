Агресія Кремля загрожує не тільки Україні, а й усьому світові - Порошенко

Міжнародне співтовариство має зміцнювати солідарність з Україною, яка протистоїть російській військовій агресії, адже плани Путіна не обмежуються тільки Донбасом чи Кримом. Його мета – дестабілізувати ситуацію у світі і нав’язати власний порядок денний у міжнародній політиці.

Про це під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі (Канада) заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Порошенко згадав лютий 2013 року, коли почалася анексія Криму і ніхто не міг повірити, що держава-член Ради безпеки ООН вчинить такий безпрецедентний злочин.

"Анексія Криму у 2014 році стала шоком для нас. Це розпочалося 20 лютого. Я був в Сімферополі 27 числа як член українського парламенту. Я намагався зупинити це. Ми не могли уявити, що може бути якийсь військовий конфлікт. Тому ми намагалися працювати з людьми в Криму, щоб захистити їх та захистити суверенітет України від російської юридичної анексії. Але це було чітке завдання Путіна – забрати Крим. І світ не розумів, що відбувалось там, тому що ніхто не міг цього навіть уявити", – нагадав Порошенко.

Він також розповів про те, як на Донбасі улітку 14-го року з’явилися регулярні російські війська.

"Там були сотні російських солдатів, яких ми ловили на українській території. І це був просто жах. Путін казав, що там немає російських солдатів. Але ми показували, просто тикали в обличчя документи, які доводили, що це регулярний солдат російської армії. "Але вони там просто у відпустці" – казали росіяни. Ні, вони там не відпочивають. Є відео, де вони розказують, що в них є наказ атакувати Україну. Вони зовсім там не відпочивають. І вони не просто десь заблудились. Вони спеціально були відправлені на територію України. І такий стиль підтримується Росією" , – наголосив Порошенко.

П’ятий президент України подякував міжнародним партнерам – зокрема, США, Канаді та країнам Європейського Союзу зате, що вони запровадили санкції проти країни-агресора. Він підкреслив, що, на жаль, Будапештський меморандум, за яким в обмін на другий ядерний потенціал Україна отримала гарантії безпеки та територіальної цілісності, не втримав Росію від агресії. А це означає, що Путіну не можна довіряти.

"Два тижні тому я був на лінії фронту, розмовляв із військовими, із людьми. І вони кажуть: пане президент, це дуже важливо – не дозвольте Путіну залишити Україну наодинці проти Росії", – зазначив Порошенко.

На його переконання, найбільше, чого потребує сьогодні Україна, це не гроші і не підтримка реформ – хоча це теж дуже важливо, – а міжнародна підтримка України, яка протистоїть одній з наймогутніших у військовому плані країн.

"Нам потрібна єдність всього світу та солідарність з Україною. Це найважливіше", – підкреслив Порошенко.

Він звернув увагу на те, що Путін активно застосовує у міжнародній політиці гібридні методи і намагається перекласти на Україну вину за втручання у внутрішні справи США.

"Хіба Україна в цьому зацікавлена? Ні. США – точно ні. Тільки одна людина в цьому зацікавлена. Яка сидить в Росії , яка сидить в Кремлі і яка зараз насолоджується тим, що він так успішно переключив всю увагу від російської агресії", – переконаний Порошенко.

"Ми не тільки зупинили Росію – величезну країну, другу найсильнішу армію у світі. Ми зупинили проект "Новоросія", "Малоросія" від того, щоб розділити Україну на частини. Адже Путін думав, що його будуть з хлібом-сіллю зустрічати. Але цього не відбувається. І зараз він використовує інструменти гібридної війни, переключає всесвітню увагу від цього", – застеріг Порошенко.

"Але боротьба між Україною та Росією, українцями та Путіним – це всесвітня боротьба. Адже це боротьба за свободу, за демократію, за майбутнє. За все те, що нас об`єднує", – додав п’ятий президент України.

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