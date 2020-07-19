Африка розпадеться на частини, між ними утвориться новий океан, – дослідження

Африканський континент через декілька мільйонів років повинен розділитися на дві частини через розходження тектонічних плит. У результаті між ними утвориться новий океан.

За словами, дослідників, доказом цього процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі. Про це пише NBC News.

Зазначається, що три тектонічні плити – Нубійська, Сомалійська й Аравійська, над якими розташований регіон Афар, уже зараз повільно віддаляються одна від одної. Тому вчені переконані, що через мільйони років континент може розпастися на дві частини, а між ними з'явиться новий океан.

Активні дослідження тут фахівці проводять іще з 2005 року, після потужного розколу, який трапився за декілька днів, але водночас був еквівалентний декільком рокам руху тектонічних плит.

Нові ж супутникові вимірювання допомагають дослідникам краще зрозуміти процес народження нового океану в одному з найбільш геологічно унікальних місць на планеті.

"Це єдине місце на Землі, де можна вивчити, як континентальний рифт стає океанічним розривом", – говорить доктор Крістофер Мур із британського університету Лідса.

На думку вчених, новому океану Африки для утворення знадобиться щонайменше 5-10 мільйонів років.

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