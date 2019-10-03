Адвокату Трампа раптово заборонили зустрічатися із Богданом

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що чиновники Держдепартаменту США радили йому уникати главу Офісу президента України Андрія Богдана.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю журналісту Роджеру Солленбергеру, яке опублікувало видання BuzzFeed News.

Зокрема, уточнюється, що Держдеп попередив Джуліані про необхідність уникати зустрічі з Богданом, а також іншими близькими йому людьми.

Руді Джуліані ВВС

Замість цього, йому сказали зустрітися з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні поточного року в США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск президента Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!