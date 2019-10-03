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3 жовтня • оновлено в 07:29
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Адвокату Трампа раптово заборонили зустрічатися із Богданом

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Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що чиновники Держдепартаменту США радили йому уникати главу Офісу президента України Андрія Богдана.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю журналісту Роджеру Солленбергеру, яке опублікувало видання BuzzFeed News.

Зокрема, уточнюється, що Держдеп попередив Джуліані про необхідність уникати зустрічі з Богданом, а також іншими близькими йому людьми.

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Руді Джуліані

Руді Джуліані

ВВС

Замість цього, йому сказали зустрітися з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні поточного року в США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск президента Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Дональд Трамп Андрій Богдан
Місце
США
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