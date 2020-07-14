Адвокат Трампа зняв нове відео про розкрадання допомоги США Україні й використав її карту без Криму

Марина Ліснічук Світ 10:25, 14.07.2020 Оновлено: 11:27, 14.07.2020

Юрист і радник американського президента Руді Джуліані оприлюднив нові дані про розкрадання мільйонів доларів допомоги Україні від США.

Нове відео з викриттями на цю тему він опублікував на своєму каналі в YouTube 10 липня. Водночас у заставці до випуску головний правозахисник Дональда Трампа використав карту України без анексованого РФ Криму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Обамі і Байдену було наплювати на зниклу іноземну допомогу Україні в розмірі $5,3 млрд ($3 млрд зі США). Адміністрація Обами/Байдена заблокувала будь-яке розслідування. Цей епізод – вершина айсберга, і це ще не все", – каже Джуліані.

Джуліані використав карту України без Криму
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Зазначимо, що йдеться про більш ніж $5 млрд, які нібито "освоїли" під крилом колишньої посолки США Марі Йованович. Як відомо, адвокат американського лідера ще у грудні 2019 року у своєму Twitter заявив, що Трамп вимагає розслідування нецільового використання цих грошей.

"Він попросить провести розслідування щодо порушень законів США і зловживання важко заробленими платниками податків доларами. Це називається його юридичним зобов'язанням за статтею 2, гл. 3 Конституції США, що ігнорувалося Обамою", – додав цього разу Джуліані.

Джуліані записав відео про розкрадання допомоги США Україні
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Також у своєму блозі він продемонстрував документ Рахункової палати України від 2017 року англійською мовою, який йому нібито передав народний депутат Андрій Деркач.

"Рахункова палата в Україні виявила передбачуване зловживання коштами США в розмірі $5,3 млрд під час адміністрації Обами, тоді як Джо Байден був "навідником". Посольство Обами закликало українську поліцію не проводити розслідування", – стверджує адвокат Трампа.

Документ Рахункової палати України від 2017 року
(YouTube-канал Rudy W. Giuliani)

Крім цього, за даними документа, один із кейсів стосується можливого розкрадання $133 млн, виділених США для людей, хворих на СНІД. Зокрема, гроші переказувалися через благодійну організацію "Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІД".

Зазначається, що для глави США свіже відео Джуліані щодо України може стати так званим козирем у боротьбі на президентських виборах проти свого конкурента-демократа Джо Байдена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників.

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