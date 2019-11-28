Адвокат Трампа пропонував допомогу Україні за гроші: з'явилися деталі

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пропонував українській владі допомогу у вирішенні деяких фінансових справ в обмін на значну винагороду.

Деталі оприлюднило видання The New York Times. За його даними, Джуліані листувався з українським Міністерством юстиції щодо допомоги у поверненні Києву викрадених активів. Натомість він просив 300 тисяч доларів.

Юрій Луценко і Рудольф Джуліані

Також стало відомо, що адвокат Трампа активно пропонував своє заступництво у цій справі тодішньому генпрокурору України Юрію Луценку.

Йшлося про "українські претензії щодо стягнення грошових сум у різних фінансових установах за межами України". В обмін адвокат Джуліані просив 200 тисяч доларів.

Водночас сам Джуліані стверджує, що це українська влада просила його посприяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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