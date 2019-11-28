Адвокат Трампа пропонував допомогу Україні за гроші: з'явилися деталі

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пропонував українській владі допомогу у вирішенні деяких фінансових справ в обмін на значну винагороду.
Деталі оприлюднило видання The New York Times. За його даними, Джуліані листувався з українським Міністерством юстиції щодо допомоги у поверненні Києву викрадених активів. Натомість він просив 300 тисяч доларів.
Юрій Луценко і Рудольф Джуліані
Також стало відомо, що адвокат Трампа активно пропонував своє заступництво у цій справі тодішньому генпрокурору України Юрію Луценку.
Йшлося про "українські претензії щодо стягнення грошових сум у різних фінансових установах за межами України". В обмін адвокат Джуліані просив 200 тисяч доларів.
Водночас сам Джуліані стверджує, що це українська влада просила його посприяти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.
Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.
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