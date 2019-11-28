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29 листопада • оновлено в 12:39
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Адвокат Трампа пропонував допомогу Україні за гроші: з'явилися деталі

1.8т
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Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані пропонував українській владі допомогу у вирішенні деяких фінансових справ в обмін на значну винагороду.

Деталі оприлюднило видання The New York Times. За його даними, Джуліані листувався з українським Міністерством юстиції щодо допомоги у поверненні Києву викрадених активів. Натомість він просив 300 тисяч доларів.

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Юрій Луценко і Рудольф Джуліані

Юрій Луценко і Рудольф Джуліані

Також стало відомо, що адвокат Трампа активно пропонував своє заступництво у цій справі тодішньому генпрокурору України Юрію Луценку.

Йшлося про "українські претензії щодо стягнення грошових сум у різних фінансових установах за межами України". В обмін адвокат Джуліані просив 200 тисяч доларів.

Водночас сам Джуліані стверджує, що це українська влада просила його посприяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.

  • Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Рудольф Джуліані Юрій Луценко
Місце
США
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