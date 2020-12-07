Адвокат Трампа Джуліані заразився коронавірусом

Адвокат чинного президента США Дональда Трампа, 76-річний Рудольф Джуліані заразився коронавірусом.

Про це 6 грудня Трамп повідомив у себе в Twitter. Пізніше видання Reuters уточнило, що Джуліані госпіталізували в лікарню Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

"Руді Джуліані, безумовно, найвеличніший мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (безумовно!) вибори в історії США, отримав позитивний тест на китайський вірус", – написав Трамп.

Він також побажав своєму адвокату якнайшвидшого одужання і додав, що вони "будуть продовжувати".

Скріншот. Дональд Трамп в Twitter

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