Адвокат Трампа Джуліані заразився коронавірусом
Адвокат чинного президента США Дональда Трампа, 76-річний Рудольф Джуліані заразився коронавірусом.
Про це 6 грудня Трамп повідомив у себе в Twitter. Пізніше видання Reuters уточнило, що Джуліані госпіталізували в лікарню Джорджтаунського університету у Вашингтоні.
"Руді Джуліані, безумовно, найвеличніший мер в історії Нью-Йорка, який невтомно працював, викриваючи найбільш корумповані (безумовно!) вибори в історії США, отримав позитивний тест на китайський вірус", – написав Трамп.
Він також побажав своєму адвокату якнайшвидшого одужання і додав, що вони "будуть продовжувати".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом COVID-19.
4 жовтня американський лідер заявив, що вже почувається набагато краще.
При цьому глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.