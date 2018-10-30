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Злий одесит
Злий одесит
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''Адмиралу Кузнецову'' опять не повезло

5.7тЧитати матеріал російською

Не везет авианесущему крейсеру “Адмирал Кузнецов” не в море, не на ремонте, где он проводит куда больше времени, нежели бороздя морские просторы. То ли карма такая у не имеющего аналогов в мире авианесущего крейсера, то ли это подтверждение факта отсутствия культуры и технологии производства в современной России. Но, обо всем по порядку.

Так, этой ночью плавучий док ПД-50, где размещён авианесущий крейсер, частично затонул. При этом два башенных крана (высота 15 м) плавучего дока обрушились, причем один рухнул прямиком на палубу "Адмирала Кузнецова", повредив корпус (фото). Так же известно о замыкании на плавучем доке, что и могло стать причиной ЧП.

''Адмиралу Кузнецову'' опять не повезло

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Сообщается как минимум о четырех пострадавших (двое в реанимации), а на месте событий проводилась спасательная операция.

Собственно, что тут еще можно сказать? Если честно, я бы удивился, если бы ремонт такого проблемного корабля как “Адмирал Кузнецов” прошел бы без каких-либо казусов. Вот только ремонт буквально начался и продлится ещё минимум три года. Как будет в дальнейшем проходить этот процесс и насколько серьезно скажется затопление плавдока на сроки сдачи “Кузнецова” – покажет время. Но, почин, как говорится, показательный.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Ремонт корабля это не пшековские толчки чистить и в кастрюльках стрыбать
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Дуже жаль, якщо після капремонту "Кузя" перестане жутко димити, такскаать щезне візитна картка цього шедевра мокшанської гордості по нищенню власних палубних літаків.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А от краденого не бывает добра. Вот так и Крым
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