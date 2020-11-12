Адміністрацію Трампа викрили в блокуванні Байдену доступу до привітань від іноземних лідерів

Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа нібито не дозволяє Джо Байдену, який переміг на виборах, отримати доступ до вітальних листів від іноземних лідерів.

Десятки таких вхідних повідомлень, спрямованих демократу, зберігаються в Державному департаменті. Про це, посилаючись на джерела у відомстві, повідомляє CNN.

Зазначається, що традиційно Держдеп підтримує всі комунікації для обраного президента, тому багато країн почали відправляти повідомлення США у вихідні. Однак адміністрація президента заблокувала Байдену доступ до ресурсів відомства, оскільки Трамп відмовляється визнати перемогу Байдена.

Водночас підкреслюється, що команда Байдена підтримує контакти з іноземними урядами без участі Державного департаменту. Так, демократ провів багато дзвінків із лідерами, зокрема з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

"Вони б надали перевагу використанню ресурсів Держдепартаменту. Однак їм доводиться працювати без логістичної і перекладацької підтримки, яку надає операційний центр Держдепу", – цитує видання слова співрозмовника, який зазначив, що команді Байдена доводиться мати справу з несподіваною проблемою.

Також наголошується, що Держдепартамент не тільки заблокував Байдену отримання повідомлень і допомоги. Йому не дозволяють отримувати ті ж розвідувальні дані, що й Трампу, відомі як президентські щоденні відомості.

CNN із посиланням на джерела додає, нібито іноземні лідери почали розуміти, що держава не може зв'язати їх із обраним президентом, тож їхні представники звернулися до колишніх дипломатів часів Обами за допомогою в тому, щоб послати вітання усій команді Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кандидат від демократів на виборах у США Джо Байден попередньо переміг у Пенсільванії і стане 46-м президентом. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів за необхідних 270.

Штаб президента США Дональда Трампа подав позов до суду проти держсекретарки штату Мічиган Джоселін Бенсон і посадових осіб округу Уейн, звинувативши їх у неправильному підрахунку голосів на виборах.