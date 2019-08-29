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"Або F-35, або С-400": Пентагон поставив ультиматум Туреччині через Росію

4.3т Читати матеріал російською

У міністерстві оборони США заявили, що Туреччина повинна вибрати між російськими системами С-400 і американськими літаками F-35.

Постачати Туреччини літаки при наявності у них С-400 тут не мають наміру. Про це повідомив глава Пентагону Марк Еспер, передає Cumhurriyet.

"Я абсолютно ясно про це говорив і в публічному, і в приватному порядку в контактах з турецькими колегами: мова йде або про F-35, або про С-400. Не про обох. Не можна одну поставити в гараж, а іншу викотити. Або одне, або інше", - заявив Еспер.

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Марк Еспер

Марк Еспер

cumhuriyet

Глава Міноборони США також додав, що за умови відмови від С-400, вони навіть готові розглянути варіант повернення Туреччини в програму виробництва F-35.

Такою була відповідь Марка Еспера на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який сказав, що США зобов'язані поставити свої літаки, так як за них вже заплатили 1,4 млрд доларів.

Раніше директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугай заявив, що Москва готова співпрацювати з Туреччиною з питання створення винищувача п'ятого покоління TF-X.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді по національній безпеці переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

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Місце
США
Тег
Пентагон
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Mega Death
Mega Death
Турки не ххлы)) Это гордая нация . Не то что ххлы, которые как собачки в цирке по команде выполняют приказы американцев
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Купят наши Су-57, недаром намеки такие намеки проскальзывали
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Наши сушки который у вас еще остались - точно хлам. А хваленые американские F-35 что то часто стали разбиваться. За полгода два случая.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И снова проходил мимо, самолёты точно не купят ваши сушки хлам
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