А якщо Третя світова: дано прогноз по потужності Росії

До 2027 року Росія буде здатна захищати власні кордони від противника і підтримувати невеликі кампанії за кордоном, однак буде безсилою при великих зіткненнях.

До таких висновків прийшли науковці Королівського інституту міжнародних відносин (Великобританія) у статті для The National Interest, передає "Рамблер".

"З огляду на існуючі економічні обмеження і прагнення керівництва уникати витрат на надмірне нарощування збройних сил, про оборонно-промислове виробництво у масштабі, розмірному гонці озброєнь, просто не може бути й мови", - пише видання.

Відзначається, що перед російською оборонною промисловістю виник ряд проблем: "нездатність модернізувати виробничі можливості, зниження рівня військових досліджень і розробок, а також структурні недоліки, такі як низька продуктивність праці і механізми контролю якості".

Також, впевнені журналісти, успішній реалізації держпрограми РФ з оборони заважають "зовнішні фактори", перш за все західні санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов заявив, що на Донбасі спостерігається рекордна за останній час кількість обстрілів, що може свідчити про підготовку до масштабних військових дій з боку Росії.