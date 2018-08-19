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ПолітикаЕкономіка

"А як же Крим?" Улюблену пропагандистку Путіна зацькували за відпочинок в Європі

25тЧитати новину російською

Користувачі мережі негативно відреагували на фото з відпочинку в країнах Європи російської ведучої Першого каналу Катерини Андрєєвої, яку президент РФ Володимир Путін кілька разів назвав свою улюблену телеведучою.

"Вчора ти нахвалюєш Кримнаш на телеящику, а завтра катаєшся на яхті під Барселоною і літаєш на приватному джеті в Австрії", - пише користувач Twitter з ніком Двач.

Він оприлюднив кілька фото з профілю Андрєєвої в соцмережі. Геотеги на знімках вказують на те, що ведуча відпочивала в Іспанії та Австрії.

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Як Катерина Андрєєва чудит в Інстаграме

В інтернеті негативно відреагували на подорожі Андрєєвої, яка не поїхала до анекслваного Крим, про туристичну привабливість якого так багато говорила.

"Вона як Колумб. Перепутала Барселону з Кримом", "Треба бабусям і дідусям, електорату Путіна, які дивляться ТБ і вірять її чесним очам, розповісти про це", "А в кримнаш щось не хоче", "Було б дивно, якщо б було по-іншому. Уявляю така роспропагандонша постит фоточки в однокласниках, як вона пече картоху в горах Уралу", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Катерина Андрєєва розкрила секрет своєї молодості.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
В уши российскому электорату вливают как хорошо жить и отдыхать на родине, а сами и живут и отдыхают и лечатся и детей учат на западе.
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