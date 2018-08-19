"А як же Крим?" Улюблену пропагандистку Путіна зацькували за відпочинок в Європі

Користувачі мережі негативно відреагували на фото з відпочинку в країнах Європи російської ведучої Першого каналу Катерини Андрєєвої, яку президент РФ Володимир Путін кілька разів назвав свою улюблену телеведучою.

"Вчора ти нахвалюєш Кримнаш на телеящику, а завтра катаєшся на яхті під Барселоною і літаєш на приватному джеті в Австрії", - пише користувач Twitter з ніком Двач.

Він оприлюднив кілька фото з профілю Андрєєвої в соцмережі. Геотеги на знімках вказують на те, що ведуча відпочивала в Іспанії та Австрії.

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В інтернеті негативно відреагували на подорожі Андрєєвої, яка не поїхала до анекслваного Крим, про туристичну привабливість якого так багато говорила.

"Вона як Колумб. Перепутала Барселону з Кримом", "Треба бабусям і дідусям, електорату Путіна, які дивляться ТБ і вірять її чесним очам, розповісти про це", "А в кримнаш щось не хоче", "Було б дивно, якщо б було по-іншому. Уявляю така роспропагандонша постит фоточки в однокласниках, як вона пече картоху в горах Уралу", - пишуть користувачі.

Вчера ты нахваливаешь КРЫМНАШ на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии pic.twitter.com/rdFJYHgd3D — Двач (@ru2ch) 18 августа 2018 г.

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