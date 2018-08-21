"А вік підвищать": український журналіст на росТБ вгамував пропагандистів Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк розлютив кремлівських пропагандистів словами про те, що постійним обговоренням війни в Україні та вихвалянням "міццю" окупаційної армії вони намагаються відвернути увагу російського суспільства від підвищення пенсійного віку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також він прямо звинуватив країну-агресора в тому, що кровопролитною війною на Донбасі, від якої вона відхрещується, її уряд намагається закрити світові очі на окупацію українського Криму. Яскраву промову Цимбалюк виголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".
"Зазвичай ви всілякі дурниці показуєте про Україну у своїй добірці новин на початку програми. Раніше ви завжди ховалися за так званими військовими формуваннями окупованого Донбасу. Зараз ви прямо - спочатку російська армія, яку нібито повинні всі боятися і не насміхатися, потім українська. В частині ситуації на Донбасі ви цю історію повторюєте з року на рік. Я розумію, що, очевидно, таким чином, громадянин Росії має думати, що це не найстрашніше, що йому підняли пенсійний вік. "А ось дивіться, що може бути на Донбасі та у Криму!"- із сарказмом дорікнув він ведучим передачі.
Потім журналіст нагадав оповісникам путінського режиму, що в Україні все було б добре, якби там не було російських чобіт. Однак цинічний агресор обрав підступну тактику прикриття одного злочину не менш важким.
"Зрозуміло, що в ситуації, яку Російська Федерація підтримує, уповільнений конфлікт на сході України створений для того, щоб поки стріляють на Донбасі, менше було розмов про те, що РФ незаконно приєднала півострів Крим", - сказав Цимбалюк.
На завершення свого виступу він яскраво потролив російських загарбників за невиконання їхніх прямих військових обов'язків і знову нагадав росіянам про їхнє туманне майбутнє за режиму Володимира Путіна.
"До речі, завдання наших військових дуже схоже на завдання ваших - захищати свою країну і свою Батьківщину. І скільки б ви там не розповідали про "кривавих пасторів" та інших нехороших людей в Україні, рано чи пізно захоплені де-факто РФ території будуть звільнені. Або не звільнені. А пенсійний вік підвищать у будь-якому разі в РФ", - із сарказмом підсумував він, чим викликав напад безпорадної злості у пропагандистів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк вивів із себе кремлівських пропагандистів оцінкою відео бійки на Майдані Незалежності у Києві через прапор Росії. Зокрема він зазначив, що ці кадри для охочих їхати воювати проти українців повинні стати свідченням того, що на них чекає неминуча розплата.
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