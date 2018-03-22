А ведь система-то продолжает сыпаться. Прямо как Воронья слободка, запылавшая сразу с шести концов (с).

Первомартовские милитаристские мультики вызвали разве что понимающие улыбки нормальных людей и каменную мрачность начальника российского генштаба.

Скандал с отравлением Скрипаля всё больше грозит эскалацией международной изоляции.

Подготовка к Мундиалю перешла в стадию аврала и штурмовщины в худших традициях совка.

В Подмосковье - уже вторая за последние месяцы экологическая катастрофа со свалками, и в этот раз уже с волнениями населения.

Даже вполне сервильные журналисты РБК, Коммерсанта и Эха Москвы, не говоря уже о Дожде, бойкотируют Госдуму, характеризовать которую цензурно уже не представляется возможным. А тут еще, до кучи, математический анализ обнаружил чистых вбросов примерно на 10 миллионов голосов, да и скандалы по отдельным фактам нарушений, "не оказавших влияния на итоговые результаты", продолжают вспыхивать в различных регионах, грозя перевести количество в качество...