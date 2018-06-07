Послушала отрывки интервью Путина австрийскому журналисту. Он ведь реально считает, что умение не ответить на заданный вопрос, а точнее ответить на вопрос, который не задавали - это круто, хотя на самом деле это выглядит смешно и глупо. Вот эти вот его постоянные "дайте мне сказать", "можно я закончу", "позвольте мне договорить", на каждую попытку журналиста вернуть его в русло заданного вопроса, в действительности выглядят проигрышно и выдают неспособность держать удар, быстро соображать и ориентироваться в дискуссии и даже просто живо общаться, без заранее заготовленных шаблонов, бОльшая часть которых ложь. Оно и понятно - откуда этим навыкам взяться, когда в окружении только кивают и поддакивают? Ни одного ответа на конкретные вопросы, а все аргументы в духе "а у них там негров линчуют".

Про малазийский боинг опять тот же бред про то, что бук мог быть и украинский (факт официально опровергнутый следствием), про вину украинцев, не закрывших воздушное пространство для гражданской авиации (будто это отменяет факт, что бук российский), про необъективность следствия, к которому не допустили Россию (при том, что Россия сама сразу заявила, что не при чем - и самолет иностранный, и сбит на территории иностранного государства, и среди погибших нет ни одного россиянина), а на конкретный вопрос "какой интерес у Голландии, Австралии и Малайзии говорить, что бук российский, если он не российский?" последовал потрясающий своей бессмысленностью ответ: "Ну нет, мы так не думаем, у нас другая точка зрения".

Про Крым несколько обновленная версия - "ихтамнеты" там, конечно, ихтамбыли, но не чтобы захватить Крым, а на законных основаниях, так как там была российская военная база, а Россия лишь "увеличила свой военный контингент для охраны вооруженных сил там, наших военных объектов, на которые уже готовились покушения и посягательства". Ну, а заодно уж и сам Крым отжали. В рамках защиты.

На вопрос, как вам верить, если сначала вы говорили, что их там нет, а потом сами себя опровергли, последовал традиционный перевод стрелок с ооочень слабенькой, если не сказать отсутствующей, аналогией - а как верить официальным лицам Украины, которые сначала опровергали, что это не украинские военные сбили российский гражданский самолет над Черным морем, а потом вынуждены были это признать?

На вопрос "при каких условиях Россия вернет Крым Украине?" следует твёрдое:

- Ни при каких! Нет таких условий!

Жаль, что Вольф не продолжил вопросом "а если жители Крыма проголосуют за возвращение в Украину?". Ведь именно это Путин счел достаточным основанием для аннексии.

Про Навального и выборы напишу отдельно, там прям сплошные оговорки по Фрейду, включая эпитет "фигуранты политических движений", который он употребил в контексте "средства массовой информации свободны, люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные ФИГУРАНТЫ различных политических движений"/читай уголовных дел (прим. автора)

Отдельно доставляют заголовки в духе "Путин потроллил австрийского журналиста", "жесткое интервью", "лютые вопросы" и "Путина 11 раз перебили во время интервью". Где там были лютые вопросы? Кто кого потроллил? Что означает "перебивать" в формате интервью? Просто российские "журналисты" уже давно не имеют понятия, как это - просто задавать честные вопросы и иметь право получать на них честные ответы. Зато хорошо осведомлены про "свободные средства массовой информации" и "фигурантов".