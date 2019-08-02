"А потім вони стали Росією": Трамп пожартував про розпад СРСР

Президент США Дональд Трамп у жартівливій формі пояснив громадянам держави, що таке СРСР.

Курйоз трапився під час виступу перед виборцями в штаті Огайо, де Трамп також намагався пояснити, що таке СНД.

"Пам'ятаєте Радянський Союз, коли вони всі були разом? До того, як вони всі не вирішили, що будуть називати себе Росією. Коли вони були разом, це завжди було їхньою мрією, а потім вони стали Росією", – сказав Трамп.

Лідер Штатів говорив також про розвиток енергетики, зазначивши, що СРСР "проробив гарну роботу" в цьому плані. "Але тепер ми потужніші, ніж Росія. Зараз ми набагато потужніші, ніж Саудівська Аравія", – похвалився Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США заявили, що Трамп раптово захотів подружитися з Путіним, проте цьому перешкоджають "негативні дії РФ".

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