Прекрасно. Украина догнала меня в этот теплый воскресный вечер) На дружеской вечеринке подошел старый знакомый. Болтаем о том о сем и он вдруг спрашивает: - А ты как думаешь, Рома - он получает деньги за участие в наших ток-шоу?

- Рома не получает, - твердо сказала я на правах друга Ромы. - Рома ходит по порыву души. Другое дело, что он совсем уже зря ходил на тему известной спецоперации. Там в принципе слабая позиция. А когда шестеро на одного - еще тяжелее. А так Рома ого-го. Может. Когда комфортный формат и сильная позиция - может. Вот он у нас в эфире круто сделал депутата Госдумы. Весь ютьюб аплодировал.

- А в чем вообще у Украины может быть сильная позиция? - ехидно поинтересовался этот знакомый. Я не поленилась и как солдат перечислила:

- Крым. Железобетонная позиция с точки зрения международного права. Донбасс. Какая там "гражданская война". Пришла рос.пропаганда, взорвала мозг, запугала, натравила одних на других, и не одна пришла, с "кузнецом". Очевидная агрессия. Выборы. У них ты не знаешь, выберут Порошенко опять или нет. Не знаешь?

- Нет, - он признался.

- А у нас мы знаем, что Путина выберут. Наконец свобода прессы.

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- Чего-чего?! - вскинулся мой знакомый. - Пресса?! Эта их олигархическая пресса?!!!

- Ха!! - торжествующе сказала я. - Ха-ха-ха! Только что. Во Львове. На медиа-форуме. В кулуарах. Как раз попросила украинских коллег, чтобы они мне с карандашиком, по каждому каналу, объяснили, чего ему нельзя на том основании, что он принадлежит тому или иному олигарху. И они очень честно для меня старались вспомнить по каждому. И оказалось, если суммируя, знаешь, чего нельзя делать олигархическим каналам?! Им нельзя хвалить президента Украины. Им нужно его ругать. Вот она, суть страшной олигархической цензуры. Надо и не надо - ругаем главу государства.

Но чтобы как у нас. Когда как здрасьте замылить массовые акции и задержания в своей столице, или всякие там революции, импичменты и пр. в "братской армянской" - такого быть не может в "насквозь олигархической" украинской прессе. Это железный Майдан, это железно снесут президента, который запрещает гражданам знать, что происходит в своей стране и что происходит в соседних. Так что извини. Я согласна иметь в России аналогичную несвободу, когда заставляют пинать президента. А ну!!! Давай!!! Копай на Путина!! Живо-живо!!! Копай а то уволю!! Даже очень интересно.

И дальше! Мой знакомый замолчал. Больше не спорил. Либо потому что нечем крыть, либо решил что со мной бесполезно. Потому что опять-таки нечем крыть!)))