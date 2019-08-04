Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

А на росіян "забив"? Путін відреагував на трагедію у США

1.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін направив главі США Дональду Трампу телеграму зі співчуттями у зв'язку з терактами, що трапилися у штатах Техас і Огайо в суботу, 3 червня.

Про це повідомила прес-служба Кремля на офіційному сайті.

"Володимир Путін направив президенту США Дональду Трампу телеграму зі співчуттями у зв'язку з трагічними інцидентами у штатах Техас і Огайо", – йдеться в повідомленні.

Новини
Путін влаштував жахливі побоїща в центрі Москви

Стрілянина в США

Стрілянина в США

РБК-Україна

При цьому російська влада продовжує бездіяти в ситуації з масштабними лісовими пожежами, які тривають у Сибіру вже більше тижня. Експерти встигли прозвати їх "політичними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня у США прогримів третій теракт за вихідні. Невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків Чикаго.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Теги
стрілянина теракт
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
6
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Но правильно пишется слово "мудило" иначе. ПутЕн - ...уйло!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - мудило! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel