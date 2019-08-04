А на росіян "забив"? Путін відреагував на трагедію у США

Президент Росії Володимир Путін направив главі США Дональду Трампу телеграму зі співчуттями у зв'язку з терактами, що трапилися у штатах Техас і Огайо в суботу, 3 червня.

Про це повідомила прес-служба Кремля на офіційному сайті.

"Володимир Путін направив президенту США Дональду Трампу телеграму зі співчуттями у зв'язку з трагічними інцидентами у штатах Техас і Огайо", – йдеться в повідомленні.

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Стрілянина в США РБК-Україна

При цьому російська влада продовжує бездіяти в ситуації з масштабними лісовими пожежами, які тривають у Сибіру вже більше тижня. Експерти встигли прозвати їх "політичними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня у США прогримів третій теракт за вихідні. Невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків Чикаго.

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