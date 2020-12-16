У США готували новий теракт за сценарієм 11 вересня

Прокуратура федерального суду Нью-Йорка (США) звинуватила громадянина Кенії Чоло Абді Абдуллу в підготовці теракту на території Сполучених Штатів "у стилі 11 вересня".

Як передає NBC New York, засідання відбулося в середу, 16 грудня. 30-річний обвинувачений, який перебуває під вартою з минулого року, не визнав свою провину. Суд заарештував його без альтернативи застави.

Прокурори стверджують, що Абдулла роками тренувався літати на лайнері на Філіппінах, щоби здійснити теракт в Америці. Чоловік нібито планував спрямувати повітряне судно в один із хмарочосів.

Він також вивчав можливості проникнення в США та викрадення літака, проводив дослідження американських хмарочосів як потенційних цілей.

Виконувачка обов'язків прокурора Мангеттена Одрі Штраус назвала злочин, що готувався, "моторошним відгуком на жахливі теракти 11 вересня 2001 року".

Американські правоохоронці встановили, що кенієць є членом сомалійського терористичного угруповання. Він отримував накази безпосередньо від командира, який раніше керував смертоносним терактом у готелі в Найробі 2019 року, заявили в прокуратурі.

Чоло Абді Абдуллу заарештували у Філіппінах улітку 2019 року й етапували до США. Коли чоловіка спіймали, у нього із собою була вибухівка й обладнання для виготовлення бомб.

Проти чоловіка розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних із передбачуваною змовою й підтримкою терористичного угрупування. Потенційний вирок для бойовика може становити від 20 років до довічного ув'язнення.

Чоло Абді Абдулла (Cholo Abdi Abdullah) Arab News

Нагадаємо:

Теракт 9/11 у США – найбільший в історії за кількістю жертв – стався 11 вересня 2001 року.

Тоді терористи-смертники "Аль-Каїди" спрямували два захоплених рейсових пасажирських літаки у вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру в Мангеттені (Нью-Йорк). Загинули 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році під час теракту в супермаркеті в місті Ель-Пасо, штат Техас (США), загинула матір трьох дітей, яка закрила собою немовля.