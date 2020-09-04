83-річного Берлусконі госпіталізували з COVID-19

Мирослав Семенюк Світ 10:44, 4.09.2020 Оновлено: 10:58, 4.09.2020

Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізовано з коронавірусом (COVID-19).

Як повідомив телеканал Rai News, він доправлений у лікарню San Raffaele в Мілані.

Водночас наголошується, що 83-річному політику госпіталізація знадобилася для здавання аналізів. Джерела стверджують, що його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше Берлусконі заявив, що заразився коронавірусом, але відчуває себе добре. Політик перебував на карантині в своїй резиденції в Аркоре.

Як писав OBOZREVATEL, Берлусконі опублікував фото з молодою пасією, після чого ЗМІ заговорили про помсту колишній нареченій.

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