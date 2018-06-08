8 годин пролежало у труні: немовля "ожило" після поховання

У Бразилії немовля раптом "ожило" після поховання, провівши 8 годин у труні під землею.

Його виявили двоє поліцейських: вони почули з-під землі звуки, що нагадують пхикання, і почали копати. На глибині приблизно 50 сантиметрів вони побачили тіло маленької дівчинки, передає "Лента.ру" .

Матір'ю дівчинки є 15-річна мешканка Бразилії. Вона розповіла, що перейми почалися у ванній і дитина впала головою на підлогу. Новонароджений не заплакав, тому 57-річна бабуся породіллі вирішила, що дитина мертва.

За словами лікарів, на даний момент стан дівчинки стабільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 29-річний ув'язнений Гонзало Монтойя Хіменес, смерть якого підтвердили три лікарі, захропів в морзі.