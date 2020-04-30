75 років тому фюрер Третього рейху Адольф Гітлер наклав на себе руки
Рівно 75 років тому, 30 квітня 1945 року, наклав на себе руки лідер Третього рейху Адольф Гітлер.
У день останнього штурму Рейхстагу, його, разом із дружиною Євою Браун, знайшли мертвими в одній із кімнат фюрербункеру. У своєму заповіті він повідомляв про вибір смерті замість ганьби капітуляції. Своїх же підлеглих він попросив про кремацію, щоб над його тілом не могли поглумитися вороги.
Згідно з численними спогадами присутніх у той день у бункері разом із Гітлером, у свою останню ніч фюрер не міг заснути. Під ранок він викликав до себе генерала СС Вільгельма Мунке, обов'язком якого була оборона рейхсканцелярії і запитав: "Скільки ще ви зможете протриматися?". На що почув відповідь: "Максимум 24 години", написав у своїй книзі "Гітлер. Останній рік. Хронологія апокаліпсису" дослідник Харальд Санднер.
Пообідавши, о 14:30 Гітлер і Браун востаннє з'явилися на публіці, щоб попрощатися з найближчим оточенням, а потім пішли в кабінет фюрера, закривши за собою важкі металеві двері. Його підлеглі намагалися розчути, що відбувається в кімнаті, але через артилерійській обстріл так і не змогли почути головного пострілу. Лише відчувши запах пороху, вони вибили двері побачивши свого главу з простреленою скронею, його дружина мертва сиділа навпроти в кріслі з кульовим пораненням.
Правда, згідно з іншими джерелами, Єва і Гітлер сиділи поруч. Він дійсно застрелився, а жінка, ймовірно, прийняла капсулу отрути.
Виявивши мертві тіла, як і заповідав фюрер, їх винесли назовні, де і сталася кремація. Вщент трупи спалити не вдалося, й обвуглені тіла були закопані в воронці від снаряда.
"Більш-менш достовірно те, що обидва трупи віднесли по 36 сходинках до виходу в сад. Там їх загорнули в ковдри, поклали в воронку від снаряда, облили бензином і підпалили. Полум'я здійнялося вгору. Один співробітник охорони СС побачив це, спустився вниз і прокричав своєму товаришеві Рохусу Мишу, телефоністові: "Шеф горить! Хочеш глянути?" – написав Санднер.
Про самогубство Гітлера стало відомо 1 травня, а на наступний день військові радянської армії знайшли фюрербункер. 5 травня були знайдені його останки, справжність яких підтвердили після низки експертиз. У 1945 році трупи самогубців із бункера Гітлера були закопані в районі міста Бух.
У 1946 році останки фюрера знову перепоховали в Магдебурзі, в 1970 році було ухвалено рішення остаточно знищити спалені залишки, і прах Гітлера був розвіяний за вітром біля річки Бідевіц. Збереглися лише зубні протези і частина черепа Гітлера з вхідним кульовим отвором
Протягом десятиліть певну популярність мали конспірологічні теорії про те, що Гітлер насправді уцілів і втік до Аргентини на підводному човні, де прожив до старості під вигаданим ім'ям і зі зміненою зовнішністю.
У квітні 2019 року ФБР були розсекречені документи про те, що у вересні 1945 року спецслужба мала якусь інформацією про втечу фюрера в Аргентину, яка була викладена в офіційному досьє, однак, розслідування тоді так і не було проведено, оскільки інформація була визнана недостатньою та недостовірною.