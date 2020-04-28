"70 тисяч жертв": названі ризики другої хвилі коронавірусу в Італії

Друга хвиля захворюваності коронавірусом в Італії може збільшити кількість жертв до 70 тисяч.

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Як свідчать дані трьох італійських університетів Тренто, Удіне та Міланського політехнічного інституту, нова криза може наступити вже з 8 червня, якщо проблемі не буде приділено належної уваги, передає La Repubblica.

"Ми висунули, принаймні, три різні сценарії. У разі першого сценарію, зі збереженням жорстких обмежень, епідемія буде вичерпана через один-два місяці. Зняття обмежень без усілякого контролю дотримання заходів безпеки та соціальної дистанції призведе до зростання кількості жертв до 70 тисяч, а епідемія триватиме ще один рік", – говорять дослідники.

Друга хвиля коронавируса в Італії збільшить кількість жертв до 70 тисяч pixabay

"І третій сценарій, контрольоване ослаблення обмежень, з використанням усіх заходів безпеки і відстеженням локальних спалахів, залишить епідемію більш-менш на рівні поточного скорочення. У такому випадку загальна кількість жертв до кінця року досягне 30-35 тисяч , – відзначили вчені.

На їхню думку, уникнути найгіршого сценарію допоможе тільки масове тестування людей на коронавірус.

"Всі заходи, які дозволяють виявити позитивні результати на ранній стадії і розірвати ланцюги зараження, а також суворе дотримання правил гігієни і відстані між людьми. Тільки "агресивне" тестування дозволить нам послабити обмеження без серйозних наслідків", – заявили вони.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, італійська асоціація медицини навколишнього середовища (SIMA) виступила із заявою, що сліди РНК SARS-Cov-2 були виявлені в найдрібніших частинках атмосфери.