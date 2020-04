3000 євро за риболовлю та штраф за арахісову пасту: як Іспанія живе в умовах карантину

Відомі своєю любов'ю до свободи та соціальної взаємодії іспанці важко сприймають обмеження – так само, як і українці. Тим не менш, на відміну від нас, вони відповідальніше ставляться до дотримання карантину через коронавірус. Почасти цьому сприяє набагато жорсткіше реагування поліції на виявлені порушення. І взагалі реагування як таке. Почасти – потужніший розмах хвороби, що змушує серйозніше задумуватись про наслідки своїх дій.

OBOZREVATEL поспілкувався з українцями, які вже давно переїхали в Іспанію і, власне, детально описують життя в умовах карантину.

Як і вся Іспанія, місто перебуває на жорсткому карантині, й хоча статистика захворюваності там досить невелика, місцеві вже другий тиждень сидять по домівках.

Українець Володимир живе та працює у Валенсії, він розповідає, що останнім часом увесь зв'язок із зовнішнім світом відбувається виключно через інтернет.

"Я працюю у сфері обслуговування: ремонт сантехніки, електрики, виконуємо дрібні ремонти. Ще декілька тижнів тому в нас відбулося скорочення робочого часу, могли виїхати на роботу на годину-дві. Замовлень ставало все менше, люди самі почали дотримуватися карантину. А з минулого тижня ввели більш жорсткі обмеження. Працювати можуть лише магазини та аптеки, тож нам роботи не залишилося", – каже він.

A whole lot of nothing happening in #valencia pic.twitter.com/baYXu6DIJa