3000 євро за риболовлю та штраф за арахісову пасту: як Іспанія живе в умовах карантину

Відомі своєю любов'ю до свободи та соціальної взаємодії іспанці важко сприймають обмеження – так само, як і українці. Тим не менш, на відміну від нас, вони відповідальніше ставляться до дотримання карантину через коронавірус. Почасти цьому сприяє набагато жорсткіше реагування поліції на виявлені порушення. І взагалі реагування як таке. Почасти – потужніший розмах хвороби, що змушує серйозніше задумуватись про наслідки своїх дій.

OBOZREVATEL поспілкувався з українцями, які вже давно переїхали в Іспанію і, власне, детально описують життя в умовах карантину.

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Валенсія. Роботи немає, але уряд без грошей не залишив

Як і вся Іспанія, місто перебуває на жорсткому карантині, й хоча статистика захворюваності там досить невелика, місцеві вже другий тиждень сидять по домівках.

Пуста площа Валенсії

Українець Володимир живе та працює у Валенсії, він розповідає, що останнім часом увесь зв'язок із зовнішнім світом відбувається виключно через інтернет.

"Я працюю у сфері обслуговування: ремонт сантехніки, електрики, виконуємо дрібні ремонти. Ще декілька тижнів тому в нас відбулося скорочення робочого часу, могли виїхати на роботу на годину-дві. Замовлень ставало все менше, люди самі почали дотримуватися карантину. А з минулого тижня ввели більш жорсткі обмеження. Працювати можуть лише магазини та аптеки, тож нам роботи не залишилося", – каже він.

A whole lot of nothing happening in #valencia pic.twitter.com/baYXu6DIJa — Nick Mitchell Maiato (@goldenlabrecord) April 3, 2020

В принципі, як і в Україні, там залишилися без роботи тисячі людей, але уряд Іспанії знайшов можливість попіклуватися про людей. Було ухвалено термінове рішення зробити виплати з тимчасового безробіття у розмірі 70% від заробітної платні.

"Мені пощастило працювати офіційно. Якщо б ні, я не знаю, що я тут робив би. Дійсно, нам пообіцяли виплатити кошти, і цим займається наша компанія. Там самі подають документи в онлайн режимі, але охочих вистачає, дуже багато людей залишилися без роботи. Ще 15 березня компанія виплатила мені зарплатню, зараз частину ще виплатить, а решту чекаємо від уряду. Обіцяють, що десь із 10 по 15 квітня гроші перерахують", – розповідає українець.

Іспанці дійсно дуже вдячні за таке рішення, бо бачать і досвід інших країн, де безробітних просто залишають напризволяще, годують обіцянками.

Загалом ситуація в місті спокійна, каже Володимир, місцеві намагаються дотримуватися карантину, хоча є і ті, хто хоче вирватися "на волю".

"Поліції на вулиці не сказати, що багато. Але, якщо хтось вирішив вийти на прогулянку у парк, чи побігати, то, звісно, ловлять та штрафують. Вийти можна лише до найближчого магазину чи аптеки, і це контролюється", – пояснює він.

Поліція у Валенсії контролює дотримання умов карантину

Та все ж таки вийти з дому можна не тільки до магазину, але якщо ситуація нагальна, і для цього потрібен спеціальний дозвіл: "Наприклад, у когось замок заклинило, і не може людина потрапити додому. То, звичайно, робітнику дається дозвіл на виїзд. У перепустці прописується ім'я та прізвище людини, де працює, який вид робіт їде виконувати й орієнтовний час".

До речі, у магазинах, як не дивно, іспанці так само, насаперед, скуповують крупи та туалетний папір. Тобто це не лише фішка пострадянських країн. В іншому ж продуктів вистачає.

"Такого, як можуть показувати у фільмах, коли пусті полиці у магазинах, а вулицями розгулюють вандали, немає. Запускають по черзі, перед входом обов'язково дезінфікують руки та роздають одноразові целофанові рукавиці", – розповів наш співрозмовник.

Мадрид. Жорсткий контроль порушників та 3000 євро штрафу

Українка Ліля, яка переїхала до Іспанії ще десять років тому і зараз проживає у Мадриді, розповіла нам подробиці життя в умовах жорстких обмежень.

Перше, що кидається в око, так це повний контроль із боку поліції. Ти можеш іще не встигнути вийти з дому, а поліцейський уже підходить до тебе уточнювати, звідки і куди ти йдеш.

На карантині поліція Мадриду перевіряє усіх

"Іще на початку карантину мій знайомий вийшов із дому, щоб піти у гості, так щойно він повернув за будинок, як його зупинили і розвернули назад", – розповідає українка.

За її словами, коли країну перевели на карантин, але особливих обмежень іще не було, іспанці сприйняли це як додаткову відпустку. Вони тішилися вихідним, гуляли вулицями, зустрічалися у кафе, тому влада вимушена була посилювати обмежувальні заходи. Досить схоже з тим, що зараз відбувається в Україні, за винятком того, що в Іспанії все ж введено надзвичайний стан.

На карантині поліція Мадриду перевіряє усіх

"Звичайно, є і ті, хто наперекір поліції намагаються вийти гуляти. Була ситуація, коли хвора тікала з лікарні, її шукали по всьому місту. Також директорка української школи розповідала, як група українців вирішила поїхати на рибалку. Головне, що вони навіть намагалися дотримуватися правил, тому що зараз у Іспанії не можна, щоб у машині перебувало більше двох осіб. Тож вони виїхали трьома машинами, але їх зупинили і кожному виписали штраф розміром 3000 євро", – розповіла вона.

Та при цьому не можна сказати, що карають геть усіх. Зазвичай іспанські правоохоронці обмежуються попередженням, але, якщо ти продовжуєш порушувати правила карантину, там церемонитися не будуть, і одразу випишуть великий штраф. Хоча його розмір можна зменшити, якщо оплачуєш найближчим визначеним часом.

"Але і поліцейські бувають іноді неправі. У місті Аліканте чоловіка оштрафували за те, шо він вийшов до магазину і купив собі арахісову пасту. Правоохоронці вирішили, що це не продукт першої необхідності, і оштрафували його на 700 євро. Але вчора виступив наш міністр МВД, і сказав, що це було неправильно, і щодо цієї ситуації проведуть службове розслідування", – каже Ліля.

Звісно, на карантині сидять не тільки дорослі, але й діти. Українка зазначає, що в Іспанії немає такого хаосу з навчанням, як в Україні. Та більше того, жодних онлайн-уроків у них не проводиться.

"У мене двоє дітей 8 та 6 років. Обоє ходять до школи, тут вона працює з 3 років (як для дошкільнят). Зараз усі школи закриті на карантин, жодного дистанційного навчання немає, нам просто дають домашнє завдання, і ми його скидаємо вчителям. Та поки у нас канікули, ми взагалі нічого не робимо. Коли закінчиться карантин, невідомо, найімовірніше, не раніше травня", – пояснює вона.

Дотримання карантину в Іспанії

Що цікаво, то навіть ці домашні завдання багато хто не робить. Іспанські батьки примудряються протестувати, звертаючи увагу на завантаженість дітей. Хоча, як каже Ліля, шкільна програма в Іспанії досить проста.

Порівняно з Україною, де скаржаться на купу домашніх завдань, в Іспанії вчителі просто бояться щось задавати дітям, через реакцію батьків.

Дотримання карантину в Іспанії

"Поки про подовження навчального року нічого не казали, навіть навпаки – були розмови про те, щоб завершити вже цей навчальний рік і відпустити дітей до 1 вересня. А забрати місяць літа ще на навчання... Не думаю. Іспанці сильно себе люблять, щоб жертвувати своїми канікулами, відпустками, хоча ще невідомо, які цього літа будуть відпустки", – описує ситуацію з освітою на період карантину українка.

А загалом, коли посилили обмежувальні заходи, іспанці були обурені, але зараз звикають і намагаються себе розважати вдома. "Оті всі відео, як іспанці танцюють, співають або плескають у долоні на балконах, так усе і відбувається", – розповіла Ліля.

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