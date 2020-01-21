$3 млн готівкою: в Ірані оголосили нагороду за "голову" Трампа

Депутат парламенту Ірану Ахмад Хамзех заявив про виплату винагороди за вбивство президента США Дональда Трампа.

"Голову" американського лідера він оцінив у $3 млн. Відповідну пропозицію законодавець озвучив на засіданні парламенту 21 січня, повідомляє іранське агентство ISNA.

"Заявляю від імені народу провінції Керман, що ми заплатимо винагороду в розмірі трьох мільйонів доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", – сказав Хамзех.

В Ірані оголосили нагороду $3 млн за вбивство Трампа

Водночас деталей про те, хто саме видав рішення про таку нагороду і чи має ця ідея підтримку з боку вищого керівництва країни, іранський парламентарій не повідомив.

Однак додав, що Іран може уникнути будь-яких загроз, якщо у нього буде ядерна зброю. Тому Хамзех також запропонував розробити в країні ракети великої дальності, здатні нести потужні боєголовки.

Зазначимо, що Керман, розташований у провінції на південь від столиці Ірану, є рідним містом вбитого в результаті спецоперації США іранського генерала Кассема Сулеймані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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