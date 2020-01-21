$3 млн готівкою: в Ірані оголосили нагороду за "голову" Трампа

Депутат парламенту Ірану Ахмад Хамзех заявив про виплату винагороди за вбивство президента США Дональда Трампа.
"Голову" американського лідера він оцінив у $3 млн. Відповідну пропозицію законодавець озвучив на засіданні парламенту 21 січня, повідомляє іранське агентство ISNA.
"Заявляю від імені народу провінції Керман, що ми заплатимо винагороду в розмірі трьох мільйонів доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", – сказав Хамзех.
В Ірані оголосили нагороду $3 млн за вбивство Трампа
Водночас деталей про те, хто саме видав рішення про таку нагороду і чи має ця ідея підтримку з боку вищого керівництва країни, іранський парламентарій не повідомив.
Однак додав, що Іран може уникнути будь-яких загроз, якщо у нього буде ядерна зброю. Тому Хамзех також запропонував розробити в країні ракети великої дальності, здатні нести потужні боєголовки.
Зазначимо, що Керман, розташований у провінції на південь від столиці Ірану, є рідним містом вбитого в результаті спецоперації США іранського генерала Кассема Сулеймані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
У Флориді неподалік резиденції президента США Дональда Трампа затримали озброєного іранця. Із собою в нього було мачете, кирка і 22 тисячі доларів у кишені.
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