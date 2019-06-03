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2,5 млн за день: напівроздягнена модель з фіналу Ліги чемпіонів поплатилася за славу

4.9тЧитати матеріал російською

Американська модель Кінсі Воланськи, яка прославилася після забігу на фіналі Ліги чемпіонів, поплатилася за свою популярність аккаунтом в Instagram.

За добу на її новини підписалося близько двох мільйонів користувачів, після цього сторінка Воланськи виявилася недоступною.

"Коли ти домігся 2,5 млн передплатників за ніч, а потім твій аккаунт зламали. Просто не звертайте уваги, хлопці. Це справжні американські гонки в плані емоцій. Це найбожевільніші 24 години в моєму житті! Здійснюйте речі, які лякають вас, виходьте із зони комфорту. Я живу заради таких моментів, які змушують моє серце шалено битися", - написала модель.

Кінсі Воланськи

Кінсі Воланськи

Instagram Кінсі Воланськи

2,5 млн за день: напівроздягнена модель з фіналу Ліги чемпіонів поплатилася за славу

2,5 млн за день: напівроздягнена модель з фіналу Ліги чемпіонів поплатилася за славу

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 між англійськими "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" пройшов в Мадриді і завершився з рахунком 2:0 на користь "червоної" команди.

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Місце
США
Тег
модель
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