24-річна фельдшерка з Бейруту стала символом трагедії: в мережі розповіли її історію. Відео

Мирослав Семенюк Світ 16:38, 7.08.2020 Оновлено: 16:51, 7.08.2020

24-річна Сахар Фарес, що опинилася 4 серпня в епіцентрі вибуху в Бейруті, стала символом усіх жертв катастрофи.

Як пише The New York Times, Фарес працювала фельдшером у пожежній бригаді, яка першою приїхала до палаючого складу із селітрою.

Вона зателефонувала нареченому, увімкнула відео і стала показувати розбурхане в порту полум'я.

Наречений пізніше розповів, що це було схоже на феєрверк, мерехтливий червоним і сріблястим у густому диму. За словами Фарес, звуки були дивними, несхожими ні на що, з чим вона і її команда коли-небудь стикалися.

Вогонь усе посилювався, і наречений став просити дівчину знайти укриття. Цієї миті пролунав вибух.

В останню путь Сахар проводжали в білій труні і під звуки весільного оркестру. Наречений сидів на плечах родича і плакав.

Сахар Фарес стала символом усіх жертв катастрофи в Бейруті
nytimes.com
Загиблу в Бейруті фельдшерку ховали в білій труні
nytimes.com

Нагадаємо, що вибух у Бейруті випадково потрапив на зворушливе відео з весілля.

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