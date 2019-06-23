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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський
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Дружить с Россией? Чудовищная глупость!

4.4тЧитати матеріал російською

Протесты в Грузии произвели на меня самые позитивные впечатления. Я ожидал чего-то подобного — грузинский народ легковозбудимый, особенно, когда оскорбляют национальное достоинство.

То, что сделала Москва — прислав какого-то хама, который сел своей толстой задницей на место спикера в Грузии и начал объяснять, что грузины должны примириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, и дружить с Россией — было чудовищной глупостью. Только представьте себе что-то подобное в Киеве.

Да и потом, последние президентские выборы в Грузии показали, что проект Иванишвили с его "Грузинской мечтой" провалился. Как мы видим, настроения резко меняются. В свое время Кремль использовал недовольство властью Саакашвили, совершившей ряд серьезных ошибок, и привел к власти своих ставленников. Потребовались шесть лет, чтобы народ это понял, а потому я полагаю, что нынешние политические процессы в Грузии будут необратимыми. Грузинские протесты — толчок к досрочным выборам и очень большим изменениям в стране.

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Феномен Зеленского

К тому же, это своевременная поддержка в очень тяжелый момент борьбы за независимость Украины, где готовится совсем другая модель реванша.

Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии "Слуга народа". Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава — кого ни возьми — совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, "Партией регионов" и достаточно промосковской позицией.

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У Москвы появилась блестящая возможность по Украине

Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.

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Автор
Андрій ПіонтковськийАндрій Піонтковський
Теми
Протести в ГрузіїПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віктор МедведчукВолодимир ПутінБідзіна ІванішвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019протест
Джерело
Джерело:Новое время
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну автор ничего нового не сказал, политики политиками(есть относительно порядочные, есть откровенные кремлёвские шлюхи), но грузины, как и украинцы понимают, что касабы это агрессивные уе*аны, которых надо держать на расстоянии и Боже упаси позволить им себя обнять, эти генетические кацамрази, улыбаясь и клянясь в дружбе, обязательно воткнут нож в спину, проверено и доказано веками.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Дружбу с Россией еще надо заслужить. Орете "Россия потеряла Украину навсегда!" А может, это Украина потеряла Россию? Нах такие "братья" нужны
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Прохождение в Раду недобросовестных политиков всегда имело место быть . И сейчас тоже будет , но в каком колличестве , никто не знает . Когда низы не могут , а верхи не хотят , остаётся только надеяться на гражданскую активность , непродажность людей и избирательной системы .
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