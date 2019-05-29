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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Прекращении войны любой ценой: война только начнется

5.3тЧитати матеріал російською

Сербия и Косово вновь оказались на грани нового вооруженного конфликта после того, как полиция Косово задержала в населенном сербами районе города Митровица лиц, которых подозревают в коррупционной деятельности

Решение об их задержании принял суд, никакой политической и этнической подоплеки здесь нет, но в Белграде убеждены: раз задержаны сербы, значит речь идет о политике, о покушении на права сербской общины Косово. И немедленно приводят войска в состояние полной боевой готовности. Войны, скорее всего не будет, но об обещании продолжить переговоры о урегулировании отношений, которое лидеры Сербии и Косово недавно давали Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону, тоже можно будет надолго забыть. Как, впрочем, и об успешной интеграции стран западных Балкан в ЕС, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Косово

Косово

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Между прочим, модель сербской автономии в Косово удивительно напоминает модель "автономии Донбасса" в Украине – местные органы самоуправления, которые координируются между собой и представляют из себя государство в государстве. Приштина пока что не согласилась с такой моделью, но на практике она работает. И каждый раз приводит к новым недоразумениям, потому что не дает ответа на самый простой вопрос: чей же все таки суверенитет в автономии? Имеет ли право косовский суд задерживать преступников или если человек – житель сербских районов, то он неподсуден? А если суд в Митровице решит арестовать какого-нибудь албанца с противоположного берега речки, тем более полицейского – можно ли будет осуществить его решение? И сколько в этом решении будет политики, а сколько – борьбы с коррупцией?

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Этот вопрос должен задать себе каждый, кто мечтает от прекращении войны любой ценой – даже ценой согласия с автономией Донбасса. После учреждения этой автономии война отнюдь не закончится, она только начнется. Потому что начнется конкуренция суверенитетов – политических, судебных, силовых. "Народная милиция" из "особых районов" будет совершать рейды на территорию соседних регионов, красть людей, санкцию на арест которых будут давать суды в Донецке или Луганске. А украинская полиция и СБУ – тоже с судебными решениями – будут задерживать в Донецке тех, кого решил арестовать украинский суд. И всякий раз стороны будут обвинять друг друга в нарушении соглашений, каждый раз войска будут приводиться в состояние боевой готовности, каждый раз будут происходить показательные обстрелы из Донецка, каждый раз нам будут угрожать из Москвы, а Запад станет выражать глубокую обеспокоенность. И, конечно, в любой момент каждый такой конфликт будет означать возможность новой войны – тем более, если в Москве решат, что стоит вновь задействовать этот рычаг давления на Киев.

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Вот такой у нас будет мир. И, кстати, такая европейская интеграция – такая же виртуальная и недостижимая, как мир. Будем жить в перманентной войне и позоре.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Джерело
Джерело:espreso.tv
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Косову - Косово. Давай сначала выполним закон об особом статусе Донбасса, .который принят ВР. А кто, где, кого и за шо, предоставим более компетентным людям решать,то бишь тем, кто будет обличен властью згидно законодавства. Ты про это думай, если заинтересован в решении проблемы Донбасса. А просто ваньку повалять и поиграть на патриотизме. Запомни ВИталий, с обоих сторон противостояния стоят наши соотечественники в большинстве своем,разделенные новой украинской властью прозападной и националистичной ориентации. У них нет различий ни религиозных ( православные), как в Косово, ни ментальных. И если у жителей Донбасса другое видение устройства державы, это не повод их за это УБИВАТЬ.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
К большому сожалению жизнь ни чему не учит эти 53% "голубей мира", ратующих за мир любой ценой...как говориться лучьше наступить один раз на взрослые грабли, чем два раза на детские...уже "огребли" и взрослыми и детскими...и не по разу, и один х.. не доходит, мозги не включаются...не понятно есть ли те мозги там вообще, но зато в Перьми есть сват-брат, а в жирном "зубожiлом" чавкале - "Порох развязал войну"...
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Тот, кто отказывается от войны ценой позора, получит и позор и войну!
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