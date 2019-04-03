Украинские президентские выборы оттеснили на второй план итоги второго тура выборов главы Словакии. Между тем, мировая пресса активно пишет о избрании президента небольшой страны в Центральной Европы. На то есть свои причины. Активистка гражданского общества Зузанна Чапутова – пример того, что европейская политика действительно может быть другой. На фоне перманентного триумфа консерваторов и популистов в Центральной Европе избрание президентом Словакии гражданской активистки с либеральными взглядами – важный прецедент.

Яркий пример российского официального подхода к "активизму" − бывший российский прокурор аннексированного Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская

Да и на востоке континента – совершенно другая модель политики. В таких странах, как Украина, гражданские активисты часто оказываются на вспомогательных ролях в политических проектах или даже старательно подыгрывают прожженным популистам. А самый яркий пример российского официального подхода к "активизму" − бывший российский прокурор аннексированного Крыма и депутат Государственной ДумыНаталья Поклонская. Да, она очень активна – но человеком либеральных или даже современных взглядов ее не назовешь, сама идея такого "активизма" − оттенять своей архаичностью "современный" вид российской или крымской власти, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Чапутова – настоящий вызов политическим элитам Словакии

А с Чапутовой – все ровно наоборот. В преимущественно католической центральноевропейской стране она не боится поддерживать право женщин на аборты и лояльно относится к правам сексуальных меньшинств. Она – настоящий вызов политическим элитам Словакии, авторитет которых значительно пошатнулся после резонансного убийства журналиста Яна Куцяка, занимавшегося антикоррупционными расследованиями.

Коррупция во власти – одна из самых главных проблем Словакии, как, впрочем, и многих других европейских стран, которые оказались не способны справиться с этой проблемой и противопоставить ей эффективную судебную и правоохранительную систему. И то, что словаки решили избрать своим президентом известную антикоррупционную активистку – тоже символ раздражения, того самого раздражения, в котором теперь десятилетиями предстоит пребывать и украинцам. Но антикоррупционный активист во главе страны, которая безуспешно борется с коррупцией – это, возможно, украинское будущее. А в Словакии – уже настоящее.

Понятно, что это настоящее вызывает настоящее раздражение традиционной элиты – причем не только словацкой. Институт бывшего президента соседней Чехии Вацлава Клауса – политика, известного своим еврокептицизмом и тесными контактами с Москвой – уже назвал Чапутову малоквалифицированной и потребовал сказать, "кто ей платит". Телеграмм-канал российского политического эксперта Евгения Минченко назвал нового президента Словакии "квазипопулистским проектом, поддержанным истеблишментом и при этом использующим антиистеблишментскую риторику".

Раздражение это легко объяснимо. Для "традиционных" политиков и их экспертизы сама возможность того, что в политику вместо участников коррупционных сделок и безответственных популистов из олигархических сундуков будут приходить честные люди, которые работают на общество – страшный сон. Но в Словакии этот "сон" уже начинает сбываться.

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