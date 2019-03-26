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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
ЖурналістВсі статті автора

Вмешательство России в выборы в США доказано

1.4тЧитати матеріал російською

Тут все пишут, что генпрокурор Мюллер провел расследование, и доказал - Трамп ни при чем, Россия не вмешивалась в выборы в США, все вранье, все ложь. Так вот. Мюллер выявил ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. Вмешательство России в выборы в США доказано. Было две попытки. Одна - раскачивание ситуации и распространение фейков от "Агентства интернет-исследований". Да-да, те самые ольгинские тролли. Да-да, тот самый Пригожин. Вторая - попытка взлома демократов и Хиллари Клинтон. Это ДОКАЗАНО. По этим делам предъявлены обвинения. Названы фамилии. Тут никаких вопросов нет вообще.

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Вмешательство России в выборы США: беги Донни, беги

Не доказано, что это делалось - а) по непосредственному указанию Трампа и б) непосредственно в его интересах.

"Не доказано" - значит, что не смогли найти доказательств, которые можно предъявить в суде.

Но предложения такие ему поступали.

Также Мюллер не смог придти к выводу, мешал или не мешал Трамп расследованию. Это за него сделал генпрокурор, который, изучив материалы, пришел к выводу, что - нет, не мешал.

Поэтому, если где натыкаетесь на вопли"Америка фсё врет, Россия ни при чем" - это вранье. Просто откровенное вранье. Россия при чем. Россия вмешивалась. Просто конечным заказчиком был не Трамп.

А вот то, что его шансы на второй срок теперь значительно повысились - это правда.

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Впрочем, лично у меня было ощущение, что его переизберут в любом случае, хоть метеорит упади на землю - с первого же дня его прихода к власти.

Слишком глубинные силы разбужены. Начался процесс тектонических сдвигов и в мировой политике и в политике по всему миру.

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Особи
Дональд ТрампРоберт Мюллер
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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Федоров Федор
Федоров Федор
Живой труп бабченка навалял очередной выс@р.Целью расследования было выяснить - Был ли СГОВОР между Трампом,его штабом и российской власть с целью повлиять на результаты выборов.Фсьо.Остальное бред алкогольного сознания бабеты.)
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Начался процесс тектонических сдвигов и в мировой политике и в политике по всему миру..." - это верно, ситуация в мире меняется стремительно. Возможно, спасая себя, Америка спасет Мир. Важно, что раковые клетки, размноженные в американском обществе Ихтамнетией - ВЫЯВЛЕНЫ. В Америке еще сохранилось достаточное количество АДЕКВАТНЫХ людей и как раз они определяют политику Америки. На них и надежда.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
А вину "убийцы" Бабченко уже доказали?
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