Тут все пишут, что генпрокурор Мюллер провел расследование, и доказал - Трамп ни при чем, Россия не вмешивалась в выборы в США, все вранье, все ложь. Так вот. Мюллер выявил ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. Вмешательство России в выборы в США доказано. Было две попытки. Одна - раскачивание ситуации и распространение фейков от "Агентства интернет-исследований". Да-да, те самые ольгинские тролли. Да-да, тот самый Пригожин. Вторая - попытка взлома демократов и Хиллари Клинтон. Это ДОКАЗАНО. По этим делам предъявлены обвинения. Названы фамилии. Тут никаких вопросов нет вообще.

Не доказано, что это делалось - а) по непосредственному указанию Трампа и б) непосредственно в его интересах.

"Не доказано" - значит, что не смогли найти доказательств, которые можно предъявить в суде.

Но предложения такие ему поступали.

Также Мюллер не смог придти к выводу, мешал или не мешал Трамп расследованию. Это за него сделал генпрокурор, который, изучив материалы, пришел к выводу, что - нет, не мешал.

Поэтому, если где натыкаетесь на вопли"Америка фсё врет, Россия ни при чем" - это вранье. Просто откровенное вранье. Россия при чем. Россия вмешивалась. Просто конечным заказчиком был не Трамп.

А вот то, что его шансы на второй срок теперь значительно повысились - это правда.

Впрочем, лично у меня было ощущение, что его переизберут в любом случае, хоть метеорит упади на землю - с первого же дня его прихода к власти.

Слишком глубинные силы разбужены. Начался процесс тектонических сдвигов и в мировой политике и в политике по всему миру.

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